Portugueses procuram manter domínio a sul

Começou hoje o primeiro torneio do ano no Algarve Pro Golf Tour, o sétimo torneio da temporada 2016-2017. Trata-se da primeira edição do Tile Mountain Classic (10 mil euros de prize-money), que tem como palco o campo da Quinta do Lago – Laranjal. A prova joga-se em duas voltas de stroke play, sábado e domingo.

O field é de 81 jogadores, entre eles 15 portugueses, que vão tentar manter o domínio no circuito: nos cinco primeiros do Ranking APGT estão quatro portugueses. Tiago Cruz, o n.º 1 da tabela final na época de 2015-2016, ocupa o primeiro lugar, seguido de Jamie Abbott, Ricardo Santos (n.º 2 no ranking na temporada transacta), Pedro Figueiredo e Tomás Silva.

E há mais dois portugueses no top-10: Hugo Santos (8.º) e João Ramos (9.º). Aliás, os últimos três torneios de 2016 foram ganhos por jogadores da casa: Tiago Cruz (Pinheiros Altos Classic I), Pedro Figueiredo (Pinheiro Altos Classic II) e Ricardo Santos (San Lorenzo Classic).

Entre os participantes está também Ricardo Melo Gouveia, o n.º 1 português, a jogar o seu primeiro torneio da época no APGT, ele que já venceu uma vez neste circuito, em 2015, no Morgado Classic.

Além dos jogadores já mencionados, competem também António Sobrinho, João Carlota, Miguel Gaspar; e os amadores Sara Gouveia, Tomás Melo Gouveia, Francisco Oliveira e Vítor Lopes.

