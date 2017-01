O Benfica não abranda no campeonato

A liderança da I Liga continua firmemente entregue ao Benfica, que venceu por 0-2 no terreno do V. Guimarães e manteve a concorrência à distância. Os “encarnados” passaram a somar 41 pontos e ficam à espera do que venham a fazer os rivais na 16.ª jornada. Jonas e Mitroglou fizeram, ainda na primeira parte, os golos da equipa de Rui Vitória, e interromperam a invencibilidade caseira dos vimaranenses, que não perdiam no D. Afonso Henriques há oito jogos, em todas as competições. Desde a primeira jornada da I Liga, em Agosto, que o V. Guimarães não era batido em casa.

Rui Vitória fez seis alterações no “onze”, com destaque para a mudança da dupla de centrais: Luisão e Lindelöf ocuparam os lugares que tinham sido de Lisandro López e Jardel no jogo da Taça da Liga contra o Vizela. Salvio regressou à equipa praticamente um mês depois e, na frente do ataque, Mitroglou repetiu a titularidade ao lado de Jonas – foi a primeira vez, desde Agosto, que o brasileiro jogou de início, para o campeonato.

A aposta surtiu efeito logo aos 19’, quando Jonas inaugurou o marcador na conclusão de uma jogada iniciada por Mitroglou. O grego encontrou Salvio na direita e, após passar por dois adversários, o argentino ofereceu o golo a Jonas, que acertou na trave mas conseguiu fazer o 0-1. Foi o primeiro golo de Jonas no campeonato esta temporada.

Até aí, o domínio da partida tinha sido repartido. Os vimaranenses entraram bem e, logo no primeiro minuto, Soares ameaçou Ederson. Na resposta, os “encarnados” ficaram próximos do golo quando Pizzi fez um passe para a área ao qual Salvio não chegou por muito pouco. Rui Vitória viu-se obrigado a mexer na equipa aos 17’, quando Fejsa, com queixas, foi substituído por Samaris.

Em desvantagem, os vimaranenses pressionavam e quase chegaram ao empate na sequência de um mau alívio de Luisão: a bola ficou à disposição de Hernâni, que disparou de primeira mas milímetros ao lado da baliza de Ederson.

Mais eficaz, o Benfica conseguiu consolidar a vantagem minutos antes do intervalo. Jonas fez a assistência para Mitroglou, que de pé esquerdo, sem oposição, não teve dificuldades em bater Douglas. O lance foi muito contestado pelo V. Guimarães, porque tudo começa numa falta cometida por Lindelöf sobre Soares: o avançado foi agarrado pelo defesa sueco, mas a bola ficou num jogador vimaranenses e o árbitro Nuno Almeida mandou o jogo seguir, aplicando a lei da vantagem. Só que o V. Guimarães perdeu a bola logo a seguir e, no contra-ataque, com Soares ainda caído no relvado, os “encarnados” chegaram ao 0-2. Lindelöf veria o cartão amarelo.

A equipa de Pedro Martins surgiu mais perigosa no segundo tempo, mas as ameaças não tiveram consequências. Primeiro foi Hurtado, no centro da área, a errar o alvo após passe de Soares. Hernâni, aos 52’, desferiu um grande remate ao qual Ederson se opôs com uma excelente defesa.

Por intermédio de Mitroglou, o Benfica ainda esteve perto de ampliar a vantagem. Após passe de Pizzi, o grego surgiu em boa posição, mas Douglas antecipou-se e afastou o perigo. E, sem sobressaltos, os “encarnados” comemoraram mais uma vitória.

