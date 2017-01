Novak Djokovic volta a derrotar Sir Andy Murray

E, logo na primeira semana da época, um duelo Andy Murray “versus” Novak Djokovic, para saciar a fome de ténis dos adeptos e também como aperitivo para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam do ano, que tem início no dia 16. Embora o Qatar ExxonMobil Open seja um torneio da categoria 250, as poucas semanas que antecedem o Open levaram os dois melhores tenistas do mundo a Doha, onde Djokovic regressou às vitórias sobre o rival, que o destronou do topo do ranking. Doze meses depois de vencer Rafael Nadal na final disputada no mesmo court, Djokovic revalidou o título em Doha. A única coisa que mudou foi o estatuto do seu adversário, o agora Sir Andy Murray.

“Nos últimos três meses de 2016, não me senti muito confiante no court e não joguei de forma consistente. Mas começar 2017 com uma vitória sobre o número um e o meu maior rival foi um começo de sonho, do qual espero tirar o melhor partido”, afirmou Djokovic, após derrotar Murray, por 6-3, 5-7, 6-4, em pouco mais de duas horas e meia. “Foi muito equilibrado, uma batalha muito física até ao último ponto; com Andy, nunca se sabe. Não é um acontecimento estranho para nós, jogarmos três sets em quase três horas”, acrescentou o sérvio, que impôs a primeira derrota a Murray desde Setembro, pondo fim a uma série invencível do britânico de 28 encontros.

Djokovic chegou ao derradeiro encontro após anular cinco match-points na meia-final da véspera, diante de Fernando Verdasco (42.º), a quem venceu em três sets (4-6, 7-6 e 6-3). Frente a Murray, o número dois do ranking foi o que procurou mais vezes o desequilíbrio do adversário e, depois de salvar dois break-points no terceiro jogo, distanciou-se a partir do 4-3, vencendo 13 dos últimos 16 pontos.

Djokovic justificou o registo de nunca ter perdido nenhum dos 19 encontros com o escocês após vencer o primeiro set e dominou também o segundo set, embora tenha tido de anular um break-point, antes do 3-3. Murray apareceu a tomar mais vezes a iniciativa no ponto, mas não esteve tão consistente a servir e cedeu o break logo de seguida.

A 5-4, Djokovic ganhou os dois primeiros pontos, mas uma dupla-falta abriu caminho para a recuperação do britânico, que dispôs de um break-point. Foi então a vez de o sérvio voltar a aplicar-se, chegando a ter três match-points, mas não logrou fechar e Murray acabou por concretizar o segundo break-point – elevando para 112 o número de encontros consecutivos em que conseguiu fazer (pelo menos) um break.

Djokovic já não conseguiu encontrar-se e até recebeu um ponto de penalidade por partir a raqueta no chão – antes tinha sido advertido por atirar uma bola para fora do court –, que deu o 6-5 ao britânico.

Só no terceiro set é que Djokovic retomaria o ascendente sobre o rival, não sem salvar um break-point no sexto. Mas, tal como no set inicial, Djokovic "breakou" logo de seguida e em branco. O sérvio de 29 anos voltou a servir para concluir a final a 5-4, perdendo os dois pontos iniciais, mas desta vez reagiu rapidamente e com determinação para somar a 25.ª vitória em 36 duelos com Murray.

“Obviamente que estou desapontado por não vencer, mas joguei bem nos dois últimos encontros. Penso que, fisicamente, foi um bom teste para começar o ano e, aí, estive bem”, admitiu o líder do ranking.

