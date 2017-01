Nápoles encosta-se à Roma no segundo lugar

O Nápoles venceu neste sábado em casa a Sampdoria, por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da Série A italiana e ‘encostou’ provisoriamente à Roma na segunda posição, com 38 pontos, menos quatro do que a líder Juventus.

PUB

A Sampdoria, com os portugueses Pedro Pereira no onze e Bruno Fernandes no banco, chegou à vantagem através de um golo na própria baliza do albanês Elseid Hysaj (0-1), aos 30’, mas Manolo Gabbiadini empatou aos 77’ (1-1) e Lorenzo Tonelli concretizou a reviravolta no tempo de compensação (2-1).

No outro encontro antecipado à 19.ª jornada disputado neste sábado, o Empoli venceu em casa o Palermo, por 1-0, com um golo de Massimo Maccarone, aos 78’, na conversão de uma grande penalidade.

PUB

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Empoli manteve a 17.ª posição, com 17 pontos, mais sete do que o seu adversário, o Palermo (18.º), que é a primeira das três últimas equipas na zona de descida.

PUB