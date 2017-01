Jesus: "Errar é humano. É desumano errar sempre para o mesmo"

Foi uma conferência de imprensa bem mais curta do que é habitual, mas foi suficiente para Jorge Jesus manter as críticas à arbitragem. Na antevisão do Sporting-Feirense deste domingo em Alvalade, a contar para a 16.ª jornada da liga portuguesa, o técnico "leonino" voltou a alocar boa parte da responsabilidade dos maus resultados da sua equipa aos erros de arbitragem em vários jogos.

"Há dois factos que toda a gente viu, o jogo da Luz e este último que nos tirou da Taça da Liga. Errar é humano. É desumano errar sempre para o mesmo. Todos temos de assumir as nossas culpas. Há uns anos, um treinador disse que os árbitros deviam ir para a jarra. podemos errar e depois temos de assumir as consequências

Sobre se o próprio Jesus assumia alguma culpa em relação aos maus resultados da equipa, o técnico reforçou a ideia que já tinha deixado antes: "Já me expressei à crise e ao mau resultado que o Sporting teve após o Estádio da Luz e em que eu disse que a crise se chamava Jorge Sousa. Já respondi a isso. Em relação à Taça da Liga, é exactamente a mesma opinião que tenho. Não fugindo à responsabilidade, jogadores e treinadores, e temos alguma culpa de não termos marcado mais golos contra o Varzim para podermos estar em Setúbal com mais tranquilidade."

Após o jogo no Bonfim, o Sporting mandou regressar os dois jogadores que estavam emprestados ao Vitória, Ryan Gauld e André Geraldes. Jesus diz que foi uma decisão de Bruno de Carvalho e não esclarece qual será o futuro imediato dos dois: "Regressaram ao Sporting porque o presidente achou por bem o regresso. Até ao fecho do mercado tudo é possível, temos vários pedidos de equipas da primeira divisão. Vamos fazer aquilo que achamos melhor para o futuro dos jogadores."

Para o jogo deste domingo, Jesus revelou que ainda não irá contar com Rui Patrício, Schelotto e Rúben Semedo, esperando neste domingo em Alvalade um Feirense "fechado e a jogar no contra-golpe".

Antes de falar sobre a actualidade do Sporting, Jesus deixou uma palavra sobre Mário Soares: "Quero deixar as minhas condolências à família do Dr. Mário Soares um dos grandes pioneiros da democracia e da liberdade de opinião. Um abraço muito sentido."

