FC Porto encrava em Paços de Ferreira e vê Benfica distanciar-se

O FC Porto não foi além de uma igualdade sem golos na deslocação a Paços de Ferreira, na 16.ª jornada, vendo o Benfica reforçar a liderança do campeonato, agora com seis pontos de vantagem, e comprometendo uma corrida mentalmente cada vez mais desgastante.

Sem margem para falhar, ainda mais pressionado pela vitória do Benfica em Guimarães, o FC Porto sentiu enormes dificuldades apesar de ter assumido com natural autoridade o comando de um jogo em que Nuno Espírito Santo foi forçado a fazer alterações importantes, com Óliver Torres a tentar disfarçar a ausência de Brahimi e Rúben Neves a surgir no papel do castigado Danilo.

Positivo/Negativo Positivo Defendi Protagonizou uma exibição segura, que garantiu o segundo jogo sem sofrer golos ao Paços de Ferreira

Positivo Herrera A jogar numa zona do terreno que lhe é mais familiar, o mexicano ajudou a garantir os equilíbrios defensivos e apareceu com regularidade no último terço do terreno Negativo Diogo Jota A ocasião que desperdiçou no arranque do jogo foi o mote para uma noite de desinspiração colectiva. Acabou substituído por Rui Pedro, na segunda parte

E se os ajustes e adaptações feitos por Nuno Espírito Santo não trouxeram perturbações de maior, também graças a uma harmonização conseguida por Herrera, o mesmo não sucedeu na esfera dos goleadores, plano no qual o "dragão" claudicou.

Num palco familiar, Diogo Jota tentava mostrar como cresceu desde que deixou a Mata Real, mas a ansiedade e a urgência de resolver levaram-no a acumular falhanços na carreira de tiro, desperdício que o afectou e se tornou contagiante.

O Paços de Ferreira sentia sérias dificuldades para respirar e coordenar ideias, mas a ineficácia portista acabaria por aliviar um pouco o garrote que Herrera ia impondo no meio-campo. O regresso de André Silva também não estava a render os juros esperados, com o avançado a falhar uma situação flagrante, a passe cirúrgico do mexicano, acabando Óliver Torres por desperdiçar a última grande situação da primeira parte, resolvida por Defendi com uma sapatada que teria réplicas mais à frente.

Aos poucos, os “castores” equilibravam e tentavam, ainda que timidamente, a sorte por intermédio de Welthon e Ricardo Valente, unidades que a defesa portista controlava sem problemas de maior.

Por esta altura, Artur Soares Dias já tinha vacilado em dois lances de mão na área, perdoando um penálti a Alex Telles e outro a Miguel Vieira. Colocado numa posição extremamente difícil, o árbitro tentou passar despercebido, deixando jogar, ignorando uma cotovelada de Ricardo Valente a Alex Telles, e resolvendo com um amarelo, perto do final, um despique entre o lateral brasileiro e Barnes Osei.

Cada vez mais condicionado pelo tempo, o FC Porto regressava para a segunda parte em busca do golo que o guarda-redes brasileiro teimava em negar a André Silva e a Rúben Neves, assumindo-se como figura incontornável da noite em mais quatro ocasiões.

Com a fórmula Jota esgotada, o “dragão” tentava uma abordagem mais incisiva, lançando Rui Pedro numa altura em que o Paços de Ferreira estava dominado e definitivamente encostado às cordas, resistindo à custa de um espírito de sacrifício assinalável, mas cada vez mais dependente dos reflexos do guarda-redes.

Mas o efeito pretendido com o reforço do jogo na área pacense demorou mais tempo do que o desejado pelos "dragões", esmagando ainda mais a margem de manobra e a esperança em obter uma vitória que nem as entradas de João Carlos Teixeira e Varela desbloquearam, pelo que o FC Porto teve de conformar-se com um empate demasiado penalizador para a ambição e para a luta pelo campeonato.

