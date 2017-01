FC Porto alcança Galitos no topo da Liga de basquetebol

O FC Porto alcançou neste sábado, à 14.ª jornada, a 11.ª vitória no campeonato e colou-se ao Galitos no topo da Liga de basquetebol. Ao vencerem o Lusitânia por 92-83, os "dragões" aproveitaram da melhora forma a derrota em casa da equipa do Barreiro e igualaram o rival na tabela, com 25 pontos.

Foi um primeiro período equilibado aquele que se viveu o pavilhão Dragão Caixa, mas os anfitriões fugiram no marcador no segundo parcial, chegando ao intervalo a vencer por 45-33. Os açorianos reduziram a margem no período seguinte, ficando a dois pontos dos portistas e forçando o campeão nacional a mais uma reacção positiva, que resultou num triunfo por uma margem confortável.

Thomas Bropleh (17 pontos e 12 ressaltos) brilhou na estreia pelo FC Porto e só foi superado, na concretização, por Sasa Borovnjak (21 pontos), com Nick Washburn (15 pontos) também em bom plano.

Desta forma, os "azuis e brancos" tiraram o melhor partido do desaire do Galitos frente ao CAB Madeira (70-83) e assumiram a liderança do campeonato à condição, ficando à espera do desfecho entre a Ovarense (19 pontos) e o Benfica (23), no domingo, às 17h.

