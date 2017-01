Três vozes para celebrar o calor das culturas ibero-americanas

Começa com selos e fecha com danças, este sábado, no Teatro São Luiz, aquele que é o espectáculo oficial de abertura de Lisboa 2017 – Capital Ibero-Americana de Cultura. E tem como convidadas de honra três vozes dignas de aplauso: Gisela João (Portugal), Yomira John (Panamá) e Mariela Condo (Equador), que actuarão por esta ordem, em três concertos consecutivos. Querem saber se cantarão juntas? Talvez haja uma surpresa. Para já, o espectáculo inicial é reservado a convidados, mas no domingo à noite é aberto ao público – e quem não o quiser perder é melhor apressar-se.

PUB

Yomira e Mariela trazem a Portugal não apenas a “voz” dos respectivos países mas também um sentimento comum de pertença a um espaço cultural de influências mútuas. Yomira John sente-o assim: “O Panamá é um país com muita influência multicultural. E eu absorvi isso desde criança, está nos meus genes. Venho de uma família (o meu pai, a minha mãe, a minha avó) com muita musicalidade de diversas origens: negros, descendentes de franceses, haitianos, martiniquenhos.” A música cubana também se manifestou muito fortemente no Panamá. “A minha mãe cantava boleros, o meu pai tocava bongós… A música panamiana é muito rica nas combinações entre a música andaluza e as tradições indígenas: primeiro chegou o violino, depois o acordeão e por fim o tambor, que veio com o primeiro negro trazido pelos espanhóis. Eu absorvi, como uma esponja, muito de tudo isto e isso vê-se na minha música. Tenho a parte indígena, pelo lado da minha avó; tenho a parte negróide, forte; e tenho o lado espanhol, as expressões ciganas. Tudo muito natural. E tudo isto converge na minha cultura, como panamiana mas também como ser humano.”

No México, raízes humanas

PUB

Yomira fez carreira internacional em França mas começou no México. Este país viria a ser muito importante também para Mariela Condo, que descende da comunidade indígena puruhá: “Estive no México oito meses fundamentais para a minha vida, como ser humano e como cantora. Senti que estava a voltar a um sítio que me era familiar. Devolveu-me raízes, não antropológicas ou sociológicas, mas como ser humano, inclusive com a minha própria voz.” A relação de Mariela com as canções é também profunda. “Faço-as de acordo com o sentimento de cada instante. Pode ser uma flor, um amor, um desamor, histórias que encontro. Mas não gosto de cantar algo só porque me pedem ou porque é popular ou famoso. Gosto de cantar o que me toca e posso fazê-lo noutras línguas. Por exemplo, Vinicius de Moraes. Ou You don’t know what love is, que é um blues lindíssimo.”

Yomira, por sua vez, só tarde se tornou compositora, mas com segurança: “Comecei a compor mais seriamente quando me dei conta de que não era apenas a rima que era importante, mas também a palavra e a expressão. Mas sou mais compositora de ritmos, repentista.” Em Lisboa, tem um objectivo: “Vou focar-me, em particular, num disco que se chama Canciones para la Democracia, que é o primeiro disco deste género que se faz no meu país. E este foi um gesto revolucionário, em que compilámos temas do Canto Nuevo, da Trova, de todos os países na época das revoluções latino-americanas e também do que se viveu na Europa. Escolhemos os temas mais importantes, e esse é o trabalho que venho aqui apresentar.”

Os dois lados do mundo

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O olhar de ambas sobre a situação actual na América Latina e no mundo é bastante crítico. Yomira John diz que a situação é “caótica”: “Estamos a andar demasiado rápido com as tecnologias. Temos gente analfabeta, que não vai à escola nem tem sapatos, mas tem telemóvel e se perde em selfies, num vazio imenso. E isso dói-me. Porque estamos consumidos pelo capitalismo. É o mesmo discurso de há 40 anos, só que agora é tudo mais… fashion.” Mariela também não se mostra optimista, mas… “Creio que o mundo, em geral, está doente. Eu não tenho televisão, nem rádio, nem telemóvel (porque não quero) mas é evidente o grau de desumanização que estamos a viver. Ao mesmo tempo, encontramos gente tão bonita, tão humana, que vamos construindo famílias maiores. Há o lado feio do mundo mas há também o do encontro profundo com outros seres humanos, e isso mostra uma pequena luz de esperança que não se deixa apagar.”

No palco do Teatro São Luiz, cada cantora terá o seu próprio grupo de músicos. Com Gisela João (voz) estarão Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Nelson Aleixo (viola) e Francisco Gaspar (baixo); com Yomira John (voz) tocam Alain Vernerey (piano), Néstor Alberto Sanz (percussão) e Eduardo José Rodríguez (baixo); e com Mariela Condo (voz) vêm Beto Gómez (guitarra), Milton Castañeda (instrumentos andinos) e Antonio Cillo (percussão).

Sábado, também no São Luiz e antes do concerto (que se repete no domingo), haverá uma emissão filatélica a cargo dos CTT (às 19h), alusiva à Capital Ibero-Americana. Depois do concerto, haverá, pela meia-noite, danças no Jardim de Inverno com o DJ La Flama Blanca (Portugal). A cenografia é de Pedro Valdez Cardoso.

PUB