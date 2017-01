Arte, festa e pensamento: mais um Grandioso Fim-de-Semana no Bregas

Como todas as coisas verdadeiramente excitantes, não é fácil de situar o que tem vindo a acontecer em alguns fins-de-semanas no atelier dos artistas plásticos João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira. O espaço chama-se Bregas, fica na zona Oriental de Lisboa, mais exactamente na Calçada Dom Gastão, 5-A, em Xabregas, e para além de ser local de trabalho e de residências artísticas transformou-se também, desde o início de 2016, e ao longo de seis edições, num lugar de encontro, festa, partilha de ideias, produção de pensamento e intervenções artísticas de carácter diversificado, no qual participaram, entre outros, o artista e realizador Gabriel Abrantes, a performer Vânia Rovisco, o curador Miguel Von Hafe Pérez ou a artista Susana Mendes Silva.

Os acontecimentos têm recebido a designação genérica de Grandioso Fim-de-Semana no Bregas, e a sua sétima edição acontece estes sábado e domingo, com uma programação diversa pensada e executada pelo colectivo feminista Pipi Colonial (Ana Cristina Cachola, Daniela Agostinho e Joana Mayer). Do cardápio fazem parte uma exposição, a projecção de filmes, uma sessão DJ e aquilo que os organizadores chamam de “peep-show teórico”.

A exposição tem por título A Coisa Está Preta e nela participam uma quinzena de artistas, entre eles João Onofre, Vasco Araújo, Ana Pérez-Quiroga & Patrícia Guerreiro, Ana Vidigal, Horário Frutuoso ou Maria Trabulo. No sábado, às 17h, decorrerá a conversa Pipi Mendes, onde o desafio é produzir pensamento sobre "o preto”, com Margarida Mendes, Maria Sequeira Mendes, José Maria Vieira Mendes e Susana Mendes Silva. E no domingo serão projectados, a partir das 17h30, os filmes The Last Angel Of History (1996), de John Akomfrah/Black Audio Film Collective, Nice Coloured Girls (1987), de Tracey Moffat, e The Attendant (1993), de Isaac Julien.

Recorde-se que os Grandiosos Fins-de-semana no Bregas foram eleitos um dos acontecimentos do ano no campo das exposições pelos críticos de arte do Ípsilon nos recentes balanços de 2016. “Estes fins-de-semana, que já vão na sua sexta edição, oferecem um programa ecléctico, e muito independente, de propostas artísticas que de outra forma dificilmente se poderiam conhecer”, escreveu então o crítico Nuno Crespo.

