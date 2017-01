Iraque suscitou "questões jurídicas" relacionadas com inquérito que envolve filhos do embaixador

As autoridades iraquianas "suscitaram questões jurídicas relacionadas com o processo de inquérito" relativo à agressão de um jovem em Ponte de Sor, de que dois filhos do embaixador do Iraque são suspeitos, anunciou o Governo português nesta sexta-feira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em declarações aos jornalistas na manhã desta sexta-feira, explicoi que as questões jurídicas têm a ver com o processo penal: uma relativa à factualidade e outra às condições de interrogatório de outras testemunhas.

O executivo adianta, num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), ter pedido na manhã desta sexta-feira à Procuradoria-Geral da República (PGR), que "se entender pertinente, faculte eventuais elementos adicionais que permitam ao Governo deliberar sobre este caso tendo em conta o estipulado na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas".

"Todas as questões que têm a ver com o direito penal são remetidas ao Ministério Público. E as questões suscitadas foram encaminhadas para a PGR. Logo que tenhamos respostas, compete-nos a nós deliberar de acordo com a Lei Internacional e a Convenção de Viena", disse Santos Silva.

Os dois filhos do embaixador iraquiano em Lisboa têm imunidade diplomática, ao abrigo da Convenção de Viena, e o Governo português pediu ao Iraque, por duas vezes, o levantamento desta imunidade, para que os jovens possam ser ouvidos em interrogatório e na qualidade de arguidos sobre o caso das agressões a Ruben Cavaco, em Agosto passado.

