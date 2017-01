A inviolabilidade do domicílio e o abuso sexual de menores

A Maria estava preocupada: o seu filho Carlos, de 14 anos de idade, tinha sido abordado na rua por um individuo adulto e que, apesar de não o conhecer, ficara a conversar durante cerca de 30 minutos. Cerca de uma semana depois, o Carlos tinha voltado a encontrar o mesmo indivíduo, de seu nome Renato, que voltara a meter conversa consigo e que lhe perguntara se queria entrar na sua casa, o que ele tinha feito. Sentaram-se no sofá e o Renato mudara de assunto e começara a fazer perguntas de conteúdo íntimo, nomeadamente “já tiveste sexo com a tua namorada” “Já tens pelos no saco”, “qual é o tamanho do teu pénis”. Segundo o filho lhe referira, não respondera aquelas perguntas, continuando a jogar no telemóvel. Após isto, o Renato começara a falar das “espinhas” na cara, referindo-se às borbulhas que o Carlos tinha no rosto, e em seguida, passara a mão pelas costas dele ao mesmo tempo que lhe dizia “tens muitas espinhas, apetece-me tirar-te essas espinhas todas”. Segundo lhe relatara o filho, tinha ficado “paralisado” com estas atitudes do Renato. Mais lhe referira que, por diversas vezes, o Renato ia colocando a perna direita em cima da sua perna, apesar dele o afastar. A determinada altura, o Renato colocara a mão na sua zona genital, por cima das calças, tendo o Carlos afastado a mão do Renato e dito que tinha de se ir embora, o que fez. O seu filho contara-lhe, também, que no decorrer da conversa o Renato lhe confidenciara que tinha muita proximidade com crianças e miúdos.

Preocupada como ficara, a Maria foi a casa do Renato confrontá-lo com aquilo que o filho lhe contara tendo este confirmado ter estado com o Carlos em sua casa e ter-lhe tocado nas costas, mas negando tudo o resto. A Maria, entretanto, tinha apurado junto de conhecidos que o Renato era visto a ter comportamentos anómalos, entre os quais, passar longos períodos junto à escola frequentada pelo Carlos a tirar fotografias com o telemóvel a menores, bem como passar longos períodos a observar as crianças do pré-escolar ou infantário na praia e ainda que, junto à sua residência, era visto, por diversas vezes, à conversa com miúdos.

Maria queixou-se no tribunal e o Ministério Público, tendo ouvido o Carlos e a Maria, concluiu que os factos denunciados eram susceptíveis de, em abstracto, integrarem a prática de um crime de actos sexuais com adolescentes bem como dos crimes de pornografia de menores e de gravações e fotografias ilícitas pelo que considerou fundamental para a descoberta da verdade material, ainda antes do Renato ser interrogado, a realização de busca domiciliária à sua residência onde poderiam estar armazenados digitalmente ficheiros contendo imagens de menores. E, dado que a lei assim o obriga - e bem - , o MP solicitou ao Juiz de instrução que autorizasse a passagem dos mandados de busca domiciliária e apreensão de material informático que pudesse conter imagens de menores.

Mas o Juiz de instrução indeferiu o pedido por entender que não se justificava a busca domiciliária e a apreensão pretendidas pelo Ministério Público já que, embora houvesse indícios suficientes da prática do crime de actos sexuais com adolescente, não existiam os mesmos indícios quanto à prática dos crimes de pornografia de menores e de gravações e fotografias ilícitas. Lembrou o juiz que a inviolabilidade do domicílio é constitucionalmente garantida e não pode ser posta em causa senão quando existem indícios suficientes de que se encontrarão objectos relacionados com os crimes investigados na residência em causa, o que, no seu entender, não era o caso.

Frustrado com esta decisão, recorreu o Ministério Público para o Tribunal da Relação do Porto e aí, os juízes desembargadores Maria Dolores da Silva e Sousa e Manuel Soares, no passado dia 21 de Dezembro tiveram – e bem – outro entendimento: embora o respeito pela inviolabilidade do domicílio seja um valor essencial, os bens jurídicos protegidos pelo crime de abuso sexual de adolescentes eram superiores até porque o próprio Renato teria utilizado a sua casa para os abusos relatados e não havia outra forma de investigar os crimes em causa. E assim revogaram o despacho do juiz de instrução, ordenando a passagem dos necessários mandados de busca e apreensão.

