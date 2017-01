Ano novo, vida velha: lá vem a banca bater-nos à porta

O Governo entrou no ano a pressionar: os privados no caso da Saúde; o Banco de Portugal no caso do Novo Banco. Talvez tarde. Também sob pressão. O ano começa tenso - e com velhos problemas.

António Domingues

Ex-presidente da CGD

14

O que mais espantou na sua audição final no Parlamento foi a pedagogia. E o assumir de consequências. Domingues livrou o primeiro-ministro de responsabilidades na sua demissão, mas não escondeu o jogo: sim, combinou com o Governo tudo, incluindo que ninguém apresentaria declarações de rendimentos. Não, não tinha depois condições para continuar. Sim, ele tinha uma estratégia, que implementou, que implicava mais impedirdes à cabeça, para que a Caixa não tivesse novos riscos depois. Não, ele não acha que o plano seja incontestável - só que acredita nele. Curiosa, esta coisa portuguesa: tem mais encanto à hora da despedida. Neste caso, basta lamentar que a Caixa seja pública. Domingues daria, provavelmente, um belíssimo gestor de um banco que só fosse escrutinado pelos accionistas privados e não estivesse sujeito a pressão pública.

Adalberto Campos Fernandes

Ministro da Saúde

14

Esperto, o Adalberto. Metido numa situação complicada, entre a esquerda e a Presidência, o ministro da Saúde optou por lançar um concurso público para “testar o mercado” - ou seja, as propostas que apareçam dos privados pelo hospital de Cascais. Mas deixou bem claro, desde o primeiro minuto, que não se sentia obrigado a aceitar uma. Se não correr bem, integra o hospital no SNS. Eis como, com um só tiro, se matam dois coelhos: o ministro deixa a esquerda em stand-by, refugiando-se nos relatórios oficiais (e esta semana veio mais um); e põe pressão sobre os candidatos, avisando que lhe têm que apresentar boas soluções. Não é um sucesso garantido, mas que é esperto é.

Jerónimo de Sousa

Líder do PCP

13

O prémio para a melhor mensagem de Ano Novo vai direitinho para Jerónimo de Sousa. E nem foi preciso câmaras para marcar a posição. Num simples comunicado, o partido atirou directamente aos aumentos anunciados nos preços da energia, transportes públicos, portagens e comunicações, queixando-se que vão “absorver uma parte significativa da reposição do rendimento dos trabalhadores e dos reformados e pensionistas iniciada em 2016” - admitindo que acabem por se projectar “em cadeia nos preços de outros bens essenciais, nomeadamente na alimentação”. Com muita conversa mediática sobre PPP e Novo Banco (onde a esquerda pode influenciar, mas não decidir), foi o líder comunista quem acertou no alvo. Nas próximas negociações, aposto, o PCP vai meter também isto.

Mário Centeno

Ministro das Finanças

10

O ministro das Finanças entrou mal no ano: começou-o sem ter um presidente em funções na Caixa; entrou com uma polémica pública, criada porque António Domingues não aceitou ficar mais uns dias em funções - quando o pedido chega a três dias de Janeiro. O ano começou mal, também, com a audição do próprio Domingues, que o responsabilizou directamente pelas garantias que teve de que seria dispensado (ele e a equipa) da apresentação de declarações de rendimentos. E ainda porque os gráficos dos terminais financeiros mostram os juros portugueses a subir, tendo batido já nos 4%. Esta semana, valeu a Centeno a oportunidade política: a entrevista à TSF e DN, colocando linhas vermelhas à venda do Novo Banco, antes que o Banco de Portugal lhe passasse a bola, foi oportuno e prudente. O difícil é saber como sair de uma equação que parece destinada a números negativos.

Carlos Costa

Governador do Banco de Portugal

9

Coitado do governador que tem que vender o Novo Banco. Há mais de um ano, Carlos Costa tentou uma venda rápida, mas não foi bem sucedido. Há uns meses, apontou como objetivo uma venda até ao Verão… depois até ao Natal ou ano novo. O comunicado desta semana não é um falhanço, é um prolongamento. Mas a verdade é que a missão de Carlos Costa se tornou muito muito difícil, com o desenrolar das negociações. Os chineses eram esperança, mas caíram. O Governo aparece em público (no dia da decisão) a dizer que garantias não dá - deitando por terra as propostas actuais dos fundos americanos. E nem a conjuntura é boa: a banca europeia está muito exposta a riscos, o BCE mantém juros zero, que não dão rentabilidade nenhuma, o malparado não se resolve, a União Bancária não existe. Enfim, como dizia: má sorte ter que vender o Novo Banco. Mas a verdade é que quanto mais próximos estamos de Agosto de 2017, mais difícil vai ser vender.

Matos Fernandes

Ministro do Ambiente

7

A intenção do Governo espanhol de construir armazéns de resíduos nucleares na central de Almaraz viola a lei; a intenção do Governo espanhol era conhecida. Que o Governo português tenha usado a diplomacia para tentar travar essa intenção, pode até aceitar-se. Que não tenha tido o mínimo resultado, é da vida. Mas aceitar por boa uma queixa na Comissão Europeia é que não serve. A única maneira de travar Espanha, num assunto que nos diz respeito directamente, é ir directamente para o Tribunal Europeu pedir efeitos suspensivos da medida. A melhor expectativa nesta altura é que o tempo que está a demorar seja porque se está a preparar este processo. Infelizmente, não é o que se entende da prudência de Lisboa.

