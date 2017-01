Motins no México por causa do aumento do preço da gasolina

Quatro mortos, mais de 300 lojas saqueadas e cerca de 700 detidos. É este o balanço de dias de protestos e motins no México por causa do aumento em cerca de 20% do preço da gasolina decidido pelo Governo no início do ano.

PUB

Os protestos atingiram o auge na quarta-feira – imagens de câmaras de vigilância divulgadas pelas televisões nacionais mostram cenas de pugilato entre manifestantes e polícias, confrontos junto a estações de abastecimento e lojas inteiras despojadas do seu conteúdo. O jornal espanhol El País dá conta de protestos em pelo menos 27 dos 32 estados do país.

Segundo a associação de retalhistas do país, só na capital 79 comércios foram saqueados e 170 foram obrigados a manter as portas fechadas por razões de segurança. No estado do México, que rodeia a capital, as autoridades detiveram 529 pessoas por suspeita de participação em saques, muitos dos quais as autoridades acreditam terem sido promovidos através das redes sociais.

PUB

A agência de notícias AP conta que duas pessoas foram encontradas mortas na cidade portuária de Veracruz, junto a uma loja que tinha sido saqueada, mas as autoridades dizem não ter ainda identificado os autores do crime. Horas antes, na mesma cidade, um transeunte foi mortalmente atropelado por um condutor que fugia à polícia e um agente que tentava impedir o roubo de uma bomba de gasolina foi morto a tiro na capital.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

À violência juntam-se bloqueios dos principais portos, terminais petrolíferos e de várias auto-estradas e centros comerciais, numa situação que ameaça deixar as estações de serviços sem combustível e as lojas sem mercadorias. Numa tentativa para travar os protestos, o Departamento de Transportes anunciou que iria cancelar as autorizações de trabalho de todos os camionistas que participem em bloqueios.

O aumento da gasolina – entre os 14 e os 20% – entrou em vigor no dia 1 de Janeiro e faz parte de um conjunto de aumentos graduais previstos para este ano pelo Governo no âmbito do plano para liberalizar o preço dos combustíveis. Trata-se de uma das promessas centrais do programa do Presidente Enrique Peña Nieto, para quem a manutenção do sistema de preços regulados é demasiado onerosa para os cofres do Estado, subsidiando os mexicanos mais recursos. Com a subida actual de preços, colocar quatro litros de gasolina no depósito do carro custa o equivalente ao valor do salário mínimo diários fixado para o Govenro para este ano – cerca de 80 pesos (3,5 euros), escreve a AP.

Numa tentativa para serenar os ânimos, o chefe de Estado foi à televisão lembrar que o preço do barril de petróleo aumentou cerca de 60% nos últimos anos e que manter a actual política de preços regulados forçaria o Governo a cortar nos programas de apoios sociais. “Eu sei que permitir que a gasolina aumente até ao seu preço internacional é um desafio difícil, mas o meu trabalho, como Presidente é precisamente tomar decisões difíceis agora para evitar consequências no futuro”, afirmou. “Manter os preços artificialmente baixos significaria tirar dinheiro aos mais pobres e dá-los aos que têm mais.”

PUB