Juiz põe fim a 37 anos de vida em solitária

Arthur Johnson, condenado pelo crime de homicídio no estado da Filadélfia, passou 37 anos na solitária. Depois de ter processado o Estado, no ano passado, encontra-se a partir desta sexta-feira, a cumprir pena junto dos outros detidos.

Em Setembro do ano passado, um juiz federal determinou que o “exílio institucional” de Johnson numa área “mais pequena do que um estábulo comum” tinha de acabar. Depois de um processo de transição que durou 90 dias, Arthur Johnson foi transferido para junto do resto da população penitenciária do Instituto de Correcção Estatal de Greene, na Filadélfia.

O processo foi instaurado no ano passado, altura em que Johnson acusou o Estado de o submeter a um castigo pouco usual e cruel, violando assim a 8.ª e a 14.ª emenda da Constituição norte-americana.

Condenado a prisão perpétua foi colocado em isolamento em 1979, depois de ter tentado fugir várias vezes e falhado. Johnson estava preso por crime de homicídio desde 1970, sem hipótese de liberdade condicional.

Durante os dois julgamentos que decorreram no Verão passado, o juiz Cristopher Connor concluiu que Johnson não tinha cometido nenhuma infracção disciplinar relevante durante mais de 25 anos e que, por essa razão, já não estava em risco de tentar fugir novamente.

“O departamento de correcção tem à sua disposição um grande conjunto de técnicas de investigação e castigo que dissuadem até o fugitivo mais ardiloso. De certeza que há maneiras menos restritivas de monitorizar Johnson sem ter de o colocar na solitária”, escreveu o juiz encarregado deste processo, citado pelo Philadelphia Inquirer.

