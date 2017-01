Direitos Humanos, a importância e a demagogia

Apenas um sociopata hesitaria em enfatizar a importância do respeito pelos Direitos Humanos. É óbvio, simpático, convincente. Para todos aqueles que desejam cultivar facilmente uma imagem pública simpática e politicamente “rentável” é facílimo fazê-lo invocando os direitos humanos perante os holofotes da imprensa. Este utilitarismo calculista na referência aos direitos humanos transforma-se frequentemente em demagogia fácil, em hipocrisia, num outro populismo.

Quase todos fazem a “defesa oratória” dos direitos humanos. Mas poucos defendem genuinamente os direitos humanos. Palavras e discursos são importantes para uma pedagogia coletiva de sensibilização. Mas defender os direitos humanos é muito mais que isso. É defender, para além do show-off, aqueles que são vítimas das suas violações.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem mais de seis décadas. Mas é um erro pensar-se que o mundo descobriu e adotou esta causa com essa Declaração em 1948. Há oito séculos era assinada a Magna Carta, cujo verdadeiro nome é longo mas que, no essencial, é designada por “Grande Carta das Liberdades”. Esse documento estabeleceu princípios de limitação dos poderes do Estado e de proteção dos cidadãos que continuam a constituir um pilar do ordenamento jurídico contemporâneo. As revoluções francesa e americana foram fundamentais. A Declaração da Independência dos Estados Unidos e a subsequente Constituição são documentos que, passados séculos, continuam a ser reverenciados. Ao longo dos séculos, muitos pensadores, desde Rousseau a John Locke, desenvolveram a reflexão sobre os direitos humanos. Entre 1864 e 1949 as Convenções de Genebra foram inovadoras e continuam, no séc. XXI, a ser parte relevante do quadro jurídico mundial.

Se olharmos para África vemos um continente que é uma verdadeira enciclopédia sobre as mil e uma formas de violar brutalmente os direitos humanos. Contudo, poucos estão conscientes de que África tem a sua Carta Africana dos Direitos do Homem, que foi aprovada em 1981 no contexto da OUA (agora integrada na União Africana). Não foi apenas aprovada. Foi-o por unanimidade. No entanto…

Em síntese, não faltam no mundo palavras, declarações, discursos e tratados que presumivelmente “defendem” os direitos humanos. Todos são bem-vindos. Mas não bastam o culto de imagem das entrevistas televisivas ou os discursos pomposos bem mediatizados. A banalização da elegância discursiva para culto de imagens pessoais pode, afinal, ser um perigo para a real defesa dos Direitos Humanos, porque anestesia e engana as consciências.

Logicamente, defender os direitos humanos inclui a adoção de condições mínimas de dignidade e de oportunidade. Num mundo em que as intercomunicabilidades colocam em comunicação e interação povos, culturas, costumes, valores e sensibilidades diferentes, a capacidade de conviver com essas diferenças é também indispensável. Proíbem-se raparigas islâmicas francesas de usar um mero véu nas escolas, como se nisso residisse algum enorme inconveniente que justifique violentarmos a legítima (e inofensiva) identidade de cada um. O direito à identidade é um direito humano. Mas não devemos ter quaisquer complexos de afirmar com firmeza os valores humanos e cívicos que na Europa apurámos ao longo de imensos séculos, rejeitando frontalmente que ideias bárbaras e retrocessos civilizacionais violadores dos Direitos Humanos se instalem arrogantemente no nosso seio. Há que manter a humanidade e o carinho para com todos, mas também a coluna vertebral.

Sectarismos ideológicos só reconhecem o que lhes convém. A hipocrisia é abundante. Pessoas que apoiaram vibrantemente a brutal invasão e ocupação soviética do Afeganistão fingiram lágrimas de crocodilo pela intervenção no Iraque. Norte-americanos que lecionam direitos políticos ao mundo criam o inaceitável conceito de Guantánamo. Indivíduos que exploraram ruidosamente abusos a prisioneiros filmados numa prisão iraquiana gerida por norte-americanos calaram-se perante a barbaridade diária nas prisões cubanas e não emitiram um som quando Juan Acosta, um ativista cubano, foi arrastado pelo chão rugoso do perímetro de uma prisão, algemado, ficando com o corpo dilacerado.

O mais básico direito humano é o da vida, o da sobrevivência. Uma das mais pungentes violações dos direitos humanos consiste em ver-se alguém ser trucidado, ter-se poder para parar essa barbaridade ou evitá-la e prescindir-se de intervir. É o cúmulo da hipocrisia agir-se assim e ter-se a presunção de lecionar direitos humanos.

No Ruanda tropas da ONU viram mulheres e crianças serem massiva e metodicamente cortadas em pedaços, vivas, a poucos metros. Não intervieram. Viraram a cara e disseram às pessoas arrastadas por assassinos animalescos que “não era seu mandato defendê-las”.

Na Bósnia a ONU declarou solenemente Sebrenica como “Área Segura”, sob a proteção oficial da organização. Mas milícias massacraram 8.000 homens e jovens, metodicamente. As forças armadas da ONU nada fizeram.

Foram mortos cerca de cinco milhões de civis no Congo. No Darfur desenvolveu-se um genocídio. Durante os 3,5 anos do genocídio na Bósnia, que se situa na Europa, os europeus foram férteis em elegantíssimas declarações, mas não tiveram a coragem de intervir e de parar esse horror. Foi uma vergonhosa violação dos direitos humanos, do direito de se ser defendido quando em perigo.

As declarações são abundantes. E elegantes. Falta, todavia, saber se as nossas consciências estão tão puras quanto os nossos discursos e as nossas declarações parecem sugerir. Talvez, afinal, a invocação da causa dos Direitos Humanos tenha sido mediaticamente pervertida por alguns, num discurso para culto fácil de imagens pessoais, numa estratégia de demagogia fácil e inconsequente, num estilo de Populismo.

