Câmara baixa do Congresso dos EUA condena resolução contra colonatos israelitas

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um voto de condenação pela resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a construção de colonatos israelitas, diz o Politico.

A condenação foi aprovada com 342 votos a favor e 80 contra, o que significa que parte do Partido Democrata representado nesta câmara do Congresso norte-americano se aliou aos republicanos contra a decisão da ONU. Espera-se agora que o Senado aprove igualmente um voto de condenação semelhante.

Donald Trump já se tinha manifestado contra a posição das Nações Unidas, que foi aprovada com a abstenção da administração Obama, prometendo mudanças em relação ao tema a partir de dia 20 de Janeiro, altura em que toma posse como Presidente dos EUA.

