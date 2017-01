Time Out suspende instalação de mercado na Estação de S. Bento, no Porto

A Time Out pediu à Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) do Porto que suspenda a apreciação do Pedido de Informação Prévia (PIP) relativo ao mercado que pretendem instalar na Estação de S. Bento. A suspensão é “uma pausa” no processo e não uma desistência, garantiu ao PÚBLICO João Cepeda, responsável pela expansão do projecto que nasceu no Mercado da Ribeira, em Lisboa, e que o grupo quer instalar também no Porto. Mas admite que é “difícil” continuar a acreditar que o Market Time Out seja uma realidade ainda este ano. A gota de água que levou ao pedido de suspensão foram as declarações do vereador Rui Losa, na reunião da Câmara do Porto de 20 de Dezembro.

Na altura, tal como o PÚBLICO noticiou, o arquitecto e representante da câmara na SRU classificou a proposta conhecida da Time Out para a estação classificada como monumento nacional como “inqualificável”, mostrando a sua discordância com a nova estrutura que a empresa pretendia acoplar ao edifício existente. “A afectação do edificado será ou não legítimo, há espaços disponíveis, mas já agora vamos construir e duplicar o espaço existente. Isto parece-me inqualificável”, disse, na altura Losa. João Cepeda leu as declarações no PÚBLICO e tomou uma decisão. “Quando um vereador com a força de Rui Losa chama inqualificável ao nosso projecto, não há condições para insistir”, disse.

Por isso, esta semana, a SRU recebeu um pedido da Time Out para que suspenda a apreciação do PIP. “Fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Fiquei a saber que o vereador, sem nunca ter falado connosco, acha a proposta inqualificável. Tentaremos fazer um projecto que seja qualificável. Vamos repensar o projecto, mas não é fácil, tendo em conta os espaços que temos disponíveis na estação – e que não são tão grandes como o vereador pensará. Mas arranjaremos uma forma, somos persistentes”, garante João Cepeda.

O PÚBLICO tentou ouvir o presidente da SRU sobre esta matéria, mas não foi possível contactar Álvaro Santos. Já a Câmara do Porto não quis fazer qualquer comentário.

Já João Cepeda defende que a empresa “já provou, em Lisboa”, que a sua “postura” não é a de destruir o património e insiste que o projecto que defendeu para o Porto “teve sempre apoio”. “Os empresários da restauração e as pessoas dali apoiam-nos, o senhorio continua interessado e, tanto quanto sabemos, as autoridades locais também. Tivemos sempre palavras de apoio da direcção regional [de Cultura do Norte] e da própria SRU”, garante. Ainda assim, a proposta até agora conhecida “acabou”, diz.

Argumentando que “uma pausa é sempre importante”, João Cepeda lamenta a forma como a Time Out Market foi alvo de “uma confusão grande, com a associação a projectos [também para a estação] com os quais não temos qualquer ligação”. E critica a postura de partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda, que levaram o caso à Assembleia da República sem terem ouvido a empresa. “É escandaloso que partidos com responsabilidades assumam estas iniciativas sem nunca nos terem consultado nem sequer nos pedirem para ver o projecto”, diz.

A polémica em torno dos projectos para a Estação de S. Bento estalou depois de a Câmara do Porto ter dito desconhecer as intervenções que o ministro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques, anunciou no dia do centenário do edifício, a 5 de Outubro último. Na altura já decorria mesmo a obra para a instalação de um hostel em espaços de S. Bento voltados para a Rua da Madeira, sem que a SRU tivesse sido ouvida, o que levou esta entidade a embargar, temporariamente a obra.

No caso do mercado da Time Out, projectado para os espaços voltados para a Rua do Loureiro, nunca houve obra a decorrer, porque não havia sequer projecto e a empresa entregou, como lhe foi recomendado, um PIP sobre o que pretendia instalar na estação, e que incluía 500 lugares, 15 restaurantes, quatro bares, quatro lojas, uma cafetaria e uma galeria de arte. Por enquanto, o projecto fica suspenso, mas João Cepeda revela que estão já agendadas várias reuniões para tentar chegar a uma solução que ainda permita levar o Market Time Out para a estação portuense.

