PSD de Caminha acusa câmara de "violação grave" da privacidade dos munícipes

O PSD/Caminha acusou, esta sexta-feira, a maioria socialista na câmara de "violação grave" da privacidade de munícipes, ao publicar na página electrónica da autarquia dados pessoais de quem apresentou reclamações durante a discussão pública da revisão do Plano Director Municipal (PDM). Numa posição entretanto desvalorizada pela visada, a estrutura partidária social-democrata sublinhou, em comunicado, que "nenhum organismo público, em circunstância alguma, pode tornar público, numa página que pode ser acedida por uma rede internáutica global, dados pessoais de privados, à excepção do nome próprio da pessoa".

"Na página do município estão publicadas as reclamações ao novo PDM, assim como cartões de cidadão dos munícipes, moradas, e-mails e contactos telefónicos dos mesmos, entre outros documentos privados", sustentou o PSD na nota enviada à imprensa, no mesmo dia em que o documento é apreciado e votado em assembleia municipal.

A proposta de revisão do PDM foi aprovada pela maioria socialista na autarquia a 21 de Dezembro último. O PSD votou contra por considerar que "é restritiva e limitadora da capacidade de desenvolvimento económico e social do concelho". Para o PSD, "além da distribuição e localização geográfica dos espaços destinados a actividades económicas (indústria e a equipamentos turísticos, fundamentalmente) ser muito discutível, há opções do atual executivo que são de todo lamentáveis e redutoras".

Contactada pela Lusa, a líder da estrutura local do partido, Liliana Silva disse que "na próxima semana será formalizada uma queixa junto da Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD)". A Lusa pediu esclarecimentos sobre este caso precisamente à CNPD que, cerca das 15h30, ainda não tinha respondido.

Também contactado pela Lusa, o vice-presidente da Câmara de Caminha, Guilherme Lagido, disse que a publicação das reclamações prende-se com "a principal preocupação da autarquia, a de garantir a máxima transparência ao processo de revisão do PDM". "A nossa preocupação foi garantir a máxima transparência do processo e porque entendemos que todos têm direito à informação. Estamos a falar de reclamações feitas durante a discussão pública do documento, e uma discussão pública é isso mesmo, pública", sustentou.

Guilherme Lagido referiu que "não é caso único" no país, acrescentando que as questões da privacidade são "discutíveis". "Num processo normal de licenciamento de uma obra qualquer, o munícipe pode pedir para consultar o dossier e tem acesso a toda a informação que nele constar", disse, afiançando que neste caso "houve a preocupação de que a informação divulgada não fosse informaticamente copiável".

O responsável considerou que o caso "não tem a gravidade que lhe apontam" e adiantou que "a câmara apresentará todas as justificações necessárias", caso o PSD formalize queixa junto da CNPD. "A transparência é a vertente mais importante deste processo", sublinhou, acusando o PSD de "estar a criar ruído" no dia da discussão do documento pela assembleia municipal. "As reclamações dos munícipes já foram publicadas antes do Natal e só hoje é que se aperceberam? É muita coincidência", reforçou.

O atual PDM de Caminha foi ratificado pela resolução do Conselho de Ministros n.º 158/95 de 21 de setembro, publicada no Diário da República (DR) de novembro de 1995. Em 2006, o anterior executivo do PSD deliberou proceder à sua revisão, tendo adjudicado, em 2007, a elaboração da proposta a uma equipa externa à autarquia.

