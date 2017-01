Piso abateu na Avenida Padre Cruz, em Lisboa, e o trânsito está condicionado

Parte do piso da Avenida Padre Cruz, em Lisboa, abateu na manhã desta sexta-feira. A circulação encontra-se cortada em duas das faixas no sentido Odivelas-Lisboa, confirmou a Polícia de Segurança Pública (PSP) que fala numa "cratera grande" no meio da estrada. A notícia é avançada pela TSF.

A circulação esteve cortada em três das faixas, podendo apenas circular-se na faixa dirigida aos transportes públicos. No local já se encontram a Polícia Municipal e a PSP, que ainda não avançaram com uma previsão da reabertura da circulação automóvel na via.

