Matosinhos assinala saída de Guilherme Pinto com ciclo de inaugurações

A Câmara de Matosinhos marca no sábado a renúncia ao mandato do presidente Guilherme Pinto com a inauguração da requalificada Rua Alfredo Cunha e o lançamento de várias obras de cerca de cinco milhões de euros idealizadas pelo autarca. "A poucos dias de abandonar a presidência da Câmara Municipal de Matosinhos, Guilherme Pinto despede-se com um conjunto de obras emblemáticas do mandato que este ano terminará e também exemplificativas da estratégia seguida desde que assumiu a presidência da autarquia", refere a autarquia em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Guilherme Pinto apresentou, no início da semana, o pedido de renúncia ao mandato autárquico, por motivos de doença, uma decisão que produzirá efeito a partir de 1 de Fevereiro.

Para marcar a saída do autarca, a Câmara de Matosinhos dá início sábado "a um programa destinado a assinalar formalmente a conclusão [da obra de requalificação] e o início de um importante conjunto de obras municipais de requalificação urbana, representando um investimento total de 5,8 milhões de euros",

Orçada em cerca de meio milhão de euros, a requalificação da Rua Alfredo Cunha, cuja inauguração está marcada para sábado pelas 15h, "permitiu regenerar uma das principais vias de entrada e saída do centro da cidade de Matosinhos", acrescenta a câmara.

A autarquia indica ainda que até ao final do mês serão lançadas várias obras idealizadas e aprovadas por Guilherme Pinto como a construção, por cerca de 480 mil euros, de uma nova praça em Matosinhos-Sul, que contará com um Monumento ao Operário Conserveiro da autoria do escultor Rui Anahory e ficará delimitada pelas ruas de Sousa Aroso, Brito e Cunha e D. João I. "Será a grande praça que Matosinhos nunca teve e que, doravante, poderá ser um local privilegiado de exercício da cidadania", sublinha Guilherme Pinto em comunicado.

Serão também lançadas obras como a construção da ligação viária entre as ruas da Estação de S. Mamede e Flor de Infesta (198 mil euros), a requalificação da Rua Heróis de França e da Avenida Serpa Pinto (1,1 milhões de euros), a construção das praças do Freixieiro e do Padrão da Légua (602.090 euros), e da nova via de ligação da Rua Alfredo Cunha à Rua da Misericórdia (408.566 euros), bem como a requalificação da Praça de Lavra (336.740 euros).

A estas obras juntar-se-á, na próxima semana, o início da construção do Sea Food Corner, um projecto de valorização do quarteirão das marisqueiras (na intersecção Rua Roberto Ivens com Rua Tomás Ribeiro), orçado em 46.640 euros. "Conjugada com a requalificação de Serpa Pinto e de Heróis de França, esta intervenção concluirá a completa transformação urbanística daquela que é considerada a principal sala de refeições da região", indica.

Para 25 de Janeiro está já prevista a inauguração das intervenções de reabilitação dos conjuntos habitacionais de Sendim e do Esquinheiro, orçadas, respectivamente, em 410 mil euros e em 1,5 milhões de euros.

A cerimónia, que contará com a presença de todos os vereadores do município, está marcada para as 15h na Rua Alfredo Cunha, Matosinhos.

