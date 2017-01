Câmara de Lisboa tenta encontrar novo espaço para o centenário Lusitano Clube

A Câmara de Lisboa está a tentar encontrar um espaço alternativo para o Lusitano Clube, que no final de Fevereiro terá de abandonar as instalações que ocupa desde 1905, em Alfama, disse fonte oficial da autarquia.

PUB

"A Câmara Municipal de Lisboa está a diligenciar no sentido de identificar um espaço alternativo para o Lusitano Clube", referiu fonte oficial da autarquia, adiantando que está "em apreciação" um projecto para o edifício onde está instalada a colectividade.

O centenário Lusitano Clube tem de abandonar até ao final de Fevereiro o local onde está instalado desde a sua fundação, em 1905, na Rua São João da Praça, no bairro de Alfama, já que o edifício foi vendido para ser transformado em apartamentos de luxo.

PUB

A renegociação da renda decorreu no final de 2015, tendo sido assinado um novo contrato para cinco anos. Mas, entretanto, o edifício foi vendido e a saída foi negociada com o novo senhorio, tendo o Lusitano Clube -- que se apresenta como um espaço criado para "promover a cultura e a aproximação das pessoas do bairro" – acordado deixar o imóvel recebendo uma indemnização. O primeiro projecto apresentado para o edifício pelo novo proprietário foi indeferido pela Câmara de Lisboa no final de Setembro. Um novo projecto está agora "em apreciação".

No dia em que celebrou 111 anos, a 1 de Dezembro do ano passado, os responsáveis pela colectividade iniciaram a recolha de assinaturas da petição Pelo futuro do Lusitano Clube, na qual se solicita à Assembleia Municipal de Lisboa e à Câmara "que providenciem canais de diálogo, de interacção e de esforço conjunto no sentido de encontrar uma solução para uma futura sede para o Lusitano". Esta petição foi entregue, de acordo com a direcção do clube, a 29 de Dezembro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No final de Setembro do ano passado, os deputados municipais aprovaram por unanimidade uma recomendação do Bloco de Esquerda que prevê que a Câmara de Lisboa "proceda a diligências com vista à possibilidade da manutenção do Lusitano Clube no mesmo local onde hoje se encontra".

O documento refere ainda que, "na impossibilidade da concretização do ponto anterior, a Câmara deve diligenciar, ou procurar uma solução, em conjunto com o Lusitano Clube, para um espaço alternativo onde este clube possa continuar a sua actividade".

Ainda nesse dia, também o grupo parlamentar do Partido Ecologista "Os Verdes" enviou um requerimento ao município em que questionou sobre "que solução está a ser equacionada para responder às necessidades e iniciativas em curso realizadas pelo Lusitano Clube". O PEV quis também saber "qual a possibilidade de o clube permanecer no mesmo local ou, em alternativa, a Câmara lhes ceder novo espaço condigno na freguesia de Santa Maria Maior".

PUB