Factura Única Portuária já está a funcionar

O projecto-piloto que arrancou em Março passado, a título experimental, em Sines, foi, agora estendido a todos os outros portos nacionais. Com a publicação, esta sexta-feira, em Diário da República, do decreto de Lei que cria a Factura Única Portuária por escala de navio fica concluído o projecto com que se pretendeu eliminar constrangimentos e custos de contexto em cada despacho de navio.

Apesar de só ter sido publicada esta sexta-feira, a Factura Única Portuária já está a ser usada em todos os portos nacionais desde o dia 1 de Janeiro. Trata-se do documento de cobrança que agrega a facturação ou liquidação de todas as entidades públicas prestadoras de serviços aos navios.

Esta medida está inscrita no programa Simplex, e é possível graças ao já existente sistema informático que dá suporte a todas as requisições de serviços a prestar aos navios, a Janela Única Portuária. Com a utilização deste documento, todos os valores cobrados pelas várias entidades envolvidas passam a ser facturados por uma única entidade, “com evidentes vantagens para os armadores e com importantes impactos na redução de custos administrativos e de contexto e ganhos económicos relevantes”, como defendeu o Governo, na resolução do conselho de ministros que a aprovou. As estimativas, acrescenta, apontam para que possa implicar a redução directa dos custos por escala de navio e uma economia de cerca de 600 mil folhas de papel por ano para cada 3000 navios.

A emissão e disponibilização da Factura Única Portuária compete às autoridades portuárias. O decreto-lei agora publicado explica que esta deve ser emitida no prazo de cinco dias úteis após a saída do navio, e que se considera notificado o armador ou o seu legal representante assim que um deles aceda ao sistema informático da Janela Única Portuária, ou então, automaticamente, dez dias após a sua emissão. O prazo de pagamento voluntário da Factura Única Portuária por Escala de Navio é de 30 dias a contar da data da sua notificação.

