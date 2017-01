Comissão Europeia envia peritos a Portugal

Uma equipa de peritos da Comissão Europeia vem a Lisboa para recolher informações de forma a realizar projecções económicas e analisar as contas públicas. Segundo o jornal Eco, os peritos poderão chegar ainda durante este mês de Janeiro.

Esta visita servirá para concluir as previsões em relação ao país, depois de, no final de 2016, uma equipa de peritos ter recolhido dados no âmbito do Semestre Europeu, que deverá ocorrer com todos os Estado-membros.

Ou seja, em Fevereiro será publicado o Winter Economic Forecast (Previsão Económica de Inverno), no qual se incluem relatórios com as projecções de cada país. De acordo com o Eco, dois dos temas a que se dedicará particular relevo são a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e o respectivo impacto no défice.

