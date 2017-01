Grandes armazéns de Paris vão passar a estar abertos ao domingo

Depois de um ano e meio de negociações tensas, as grandes lojas parisienses vão passar a poder abrir aos domingos. Foi um passo importante para os armazéns franceses, uma vez que vão passar a tornar-se mais atractivos para os turistas internacionais, habituados a poder fazer as suas compras neste dia da semana.

Na segunda-feira, o grande armazém de moda Printemps conseguiu finalmente chegar a um acordo com a União Nacional dos Sindicatos Autónomos (Unsa), e vai estar autorizado a abrir aos domingos. Este foi o último armazém parisiense a conseguir autorização para poder abrir nesse dia da semana. O acordo entra em vigor "na Primavera", disse a direcção dos armazéns ao jornal francês Le Point.

A lei Macron foi aprovada a 15 de Fevereiro de 2015 previa a limitação dos horários do trabalho no comércio. Para os armazéns, significava que podiam estar abertos apenas durante 12 domingos por ano. Este acordo vai flexibilizar as regras deste diploma e permitir que os armazéns situados em zonas turísticas internacionais abram 52 domingos por ano – ou seja, todos. Mas esta flexibilização tem estado dependente da aprovação dos sindicatos, que têm levantado oposições.

As galerias Lafayette abrirão pela primeira vez já no próximo domingo, 8 de Janeiro. Já o armazém Le Bon Marché ainda não divulgou uma data de abertura, mas as previsões apontam para o final de Novembro.

O armazém BHV do bairro de Marais, que pertence ao grupo das Galerias La Fayette, foi o primeiro a conseguir negociar com os seus parceiros. Obteve autorização para abrir em Novembro de 2015 e está aberto aos domingos desde 3 de Julho de 2016. Seis meses depois de ter começado a abrir aos domingos “o balanço é muito positivo, com um aumento no volume de negócios que ronda os dez pontos percentuais”, disse a direcção da empresa.

Esse resultado é superior às previsões dadas no final de Junho pelo director do BHV, Alexandre Liot, que previa uma progressão na ordem dos 8%. “Desde Setembro que o domingo se tornou no nosso segundo melhor dia de vendas”, indicou o grupo das Galerias Lafayette. “As aberturas aos domingos permitiram-nos receber uma nova clientela que não tinha o hábito de frequentar as nossas lojas. Quem vem da região de Îlle-de-France, por exemplo, não tem tempo de nos visitar durante a semana ou ao sábado”.

Os armazéns BHV criaram 150 postos de trabalho para cobrir o horário de domingo, informam. As Galerias Lafayette, por sua vez, já recrutaram 330 pessoas para as próximas aberturas dominicais. Ao todo, prevêm criar 500 postos de trabalho, incluindo os postos de trabalho indirectos, como os de promotores de marcas. A empresa acredita que o número de vendas pode subir até 10% com os novos acordos.

