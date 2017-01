Rui Vitória exige respeito e créditos pelo mérito da equipa

O treinador do Benfica, Rui Vitória, abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o V. Guimarães, a polémica que assolou o sector da arbitragem nas últimas horas “apenas” para exigir respeito pelo trabalho e mérito do Benfica, que não “admite” que “venham desvirtuar”, sugerindo uma reflexão séria num país campeão da Europa, sem deixar de garantir não estar preocupado com pressões que possam condicionar os árbitros nos jogos do Benfica.

Rui Vitória começou por elogiar o próximo adversário, casa de que guarda boas recordações, antecipando um cenário “complicado, frente a uma belíssima equipa, bem organizada, com jogadores de qualidade”.

Apesar de tudo, o treinador do Benfica “não muda a abordagem”, reafirmando “a enorme vontade de ganhar”, enfatizando o prazer de voltar a Guimarães, mesmo num clima de crispação…

“Em condições normais não falaria de arbitragens. O mais importante e o nosso foco é o jogo com o Vitória. Não posso, contudo, deixar passar em claro esta questão, pois não aceito nem admito que ponham em causa o mérito do Benfica”, vincou Rui Vitória.

“Os jogadores têm sido fantásticos e têm conquistado dentro do campo, onze contra onze, com entrega e dedicação total, tudo o que alcançámos. Por isso, não aceito e serei sempre voz activa na defesa dos jogadores e da equipa. Não aceito que se queira branquear o nosso trabalho, nem que nos metam nesse barulho. Há é um enorme mérito”, declarou, encerrando este capítulo com um conselho.

“É hora de reflectir, pois ninguém pode olhar para o lado. Quando temos um dedo apontado a alguém, estão três virados para nós. Somos um país campeão europeu, com o mundo a olhar-nos por um prisma positivo… mas querem estragar isso”.

Rui Vitória, que nada adiantou sobre a possibilidade de apostar em Jonas no "onze" titular – lembrando que “o Benfica tem riqueza de jogadores na frente, que pode combinar de várias formas” – assumiu que nada mais o preocupa para além do “nosso trabalho. Temos tido enormes dificuldades e a postura é sempre positiva, de arranjar soluções”, concluiu, sem temer as repercussões desta onda de contestação às arbitragens por parte de FC Porto e Sporting.

