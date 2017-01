Nuno Espírito Santo quer "dragão" sólido

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, admitiu esta sexta-feira estar à espera de um jogo muito complicado frente ao Paços de Ferreira, a contar para a 16.ª jornada da I Liga.

O técnico dos “dragões” lembrou os bons desempenhos da formação pacense, mas garantiu que a sua equipa está preparada.

"Esperamos um jogo difícil, com um adversário que apenas tem uma derrota em casa. Temos que ser competitivos, sólidos defensivamente e produzir um grande jogo", disse Nuno Espírito Santo em conferência de imprensa de antevisão ao jogo deste sábado com o Paços de Ferreira.

Nuno Espírito Santo explicou ainda as dispensas de Adrián López, Sérgio Oliveira e Evandro, enaltecendo o profissionalismo dos três atletas.

"Decidimos que esses três jogadores deixassem de trabalhar integrados no plantel. Foi uma decisão comunicada, falada e entendida por parte dos jogadores. São bons profissionais e há que encontrar a melhor solução para todos. São homens e pessoas sérias e que tiveram sempre um comportamento exemplar", começou por referir o treinador que acrescentaria ter sido "uma decisão tomada na procura de criar novas dinâmicas".

O treinador da equipa portista aproveitou a ocasião para desejar felicidades a Brahimi, que se encontra a participar na Taça das Nações Africanas (CAN).

"Desejo-lhe o melhor na CAN, que tudo lhe corra bem e regresse saudável", disse ainda.

Ainda assim, com a equipa desfalcada, Nuno Espírito Santo escusou-se a falar em possíveis entradas no plantel no mercado de Inverno.

"Não vou mudar a minha opinião, tenho confiança máxima nos jogadores. Vai haver muita especulação, ainda estamos no dia seis. Muito se dirá, mas só falo dos jogadores do FC Porto", finalizou.

