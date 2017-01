Navegar é preciso é uma frase popularizada por Caetano Veloso na canção "Os argonautas" a partir de referências de Fernando Pessoa. A frase completa até é “Navegar é preciso, viver não é preciso”.

PUB

Neste Dakar navegar é indispensável para sobreviver às enormes dificuldades de uma corrida que em anos anteriores não tinha esta vertente tão vincada como este ano. Nesta quinta etapa foram por demais os pilotos que se perderam. Seja os que partiram à frente como atrás. E o que isso está a influenciar os resultados da corrida.

Não posso por isso deixar de destacar os excelentes desempenhos de estreantes portugueses como é o caso do Joaquim Rodrigues, mas também do Gonçalo Reis, primeiro e terceiro entre os rookies.

PUB

Longe vai o tempo em que muitos dos que são agora pilotos top no Dakar também se estrearam, mas então sem saberem nada de navegação.

No primeiro Dakar que partiu de Portugal estávamos a trabalhar no road book quando fazíamos a travessia de barco para Marrocos, a tentar perceber o que iríamos encontrar no dia a seguir, uma novidade para todos. O Hélder Rodrigues que tinha ganho as especiais cá em Portugal e partia em primeiro para a etapa, dizia que não estava a marcar o road book porque não o sabia ler. Rimo-nos e perguntámos como é que ele ia fazer. Vou arrancar e vou parar. Quando vier outro concorrente vou atrás dele, respondeu ele. Isto foi a primeira abordagem à prova. Outros tempos.

PUB