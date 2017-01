Foi activado plano de segurança para árbitros portugueses

Foi activado um plano de segurança e vigilância policial que irá abranger os árbitros portugueses da primeira categoria, noticia o Jornal de Notícias (JN). Tais medidas foram garantidas, esta quinta-feira, numa reunião marcada por José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois do árbitro Artur Soares Dias ter sido ameaçado.

Este esquema de segurança surge no âmbito de um plano de protecção criado pelo próprio Ministério da Administração Interna. As críticas às equipas de arbitragem em Portugal têm sido comuns esta temporada, contudo a questão agravou-se e subiu de tom nos últimos dias, depois das eliminações da Taça da Liga do FC Porto e do Sporting, que acusaram os juízes desses encontros de prejudicarem gravemente as respectivas equipas.

Artur Soares Dias foi um dos árbitros a comparecer à reunião convocado por Fontelas. O árbitro terá sido ameaçado de morte por elementos ligados à claque Super Dragões e, de acordo com a Rádio Renascença, tudo terá acontecido na presença do próprio José Fontelas Gomes, durante um treino na Maia.

O encontro convocado pelo presidente do CA da FPF reuniu vários árbitros para além do juiz Soares Dias, tendo Manuel Oliveira, Luís Ferreira, Carlos Xistra, Jorge Sousa e Vasco Santos comparecido na mesma. Avança o JN que também o árbitro Vasco Santos recebeu ameaças e que o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Luciano Gonçalves, terá sido cuspido à porta da sede da instituição que gere.

“O que este grupo [de árbitros] precisa – e confio plenamente neste grupo – é de um ambiente mais favorável e que todos nós, de uma forma séria e honesta, façamos algo para que a arbitragem seja melhor", afirmou José Fontelas Gomes em declarações ao Fórum da TSF.

Com a disseminação destes actos violentos contra os árbitros, o presidente do CA garantiu a vigilância policial para que seja assegurada a integridade física dos profissionais. Tanto os juízes como as respectivas famílias terão as casas vigiadas sob medidas de segurança apertada.

Para a próxima quarta-feira está marcada igualmente uma reunião de emergência com os clubes de forma a José Fontelas Gomes tentar, juntamente com os presidentes dos mesmos, encontrar uma solução para fazer face às duras críticas que os árbitros têm sofrido e que acabam por se transformar em situações mais graves, como a de Artur Soares Dias.

Apesar das ocorrências dos últimos dias, os árbitros não planeiam organizar nenhum movimento colectivo para recusa de arbitragem, diz o Jornal de Notícias.

