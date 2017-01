Apenas Nani Roma ameaça o domínio da Peugeot no Dakar

A quinta etapa do Dakar 2017 voltou a provocar alterações nos primeiros lugares dos automóveis, mas consolidou o favoritismo da Peugeot. Numa especial que teve que ser encurtada devido ao mau tempo, Sebastien Loeb foi o mais rápido, seguido de Nani Roma, o único piloto que ameaça o domínio da Peugeot.

Hirvonen (Mini), De Villiers (Toyota) e o anterior líder Cyril Despres (Peugeot) foram dos que se perderam bastante cedo na etapa, com prejuízos na geral. Apenas a 4m08s de Despres, o francês Stephane Peterhansel mostrou bem toda a sua experiência de Dakar e foi terceiro na etapa, a minuto e meio do seu compatriota e companheiro de equipa Sebastien Loeb - mas batendo o anterior comandante por nove minutos.

No pódio provisório, Peterhansel tem Loeb a 1m09s e Despres a 4m54s. O primeiro carro que não é um Peugeot está em quarto, é o Toyota do espanhol Nani Roma, a 5m35s. Com o mais próximo dos adversários a mais de 40 minutos (Mikko Hirvonen, em Mini), a luta parece reduzida a esse quarteto.

Sábado, os pilotos passam ao lado do lago Titicaca, numa longa etapa de 766 quilómetros, 527 cronometrados, que deve terminar já ao início da noite. A chegada é a La Paz, onde a caravana terá finalmente um dia de descanso, domingo.

