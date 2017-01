6 jogadores do top-10 mundial a competir no Havai

Como é da tradição, o arranque do novo ano no PGA Tour deu-se nesta quinta-feira com o Tournament of Champions (agora patrocinado pela SBS), no The Plantation Course at Kapalua, na ilha havaiana de Maui, reservado aos campeões dos torneios do circuito no ano anterior e dotado com 6,1 milhões de dólares a distribuir pelos apenas 32 jogadores participantes.

Como sempre algumas ausências de peso (as maiores são as dos europeus Rory McIlroy e Henrik Stenson), mas nenhum torneio se pode queixar quando conta com seis jogadores do top-10 do ranking do mundial no field, entre eles o n.º 1 Jason Day, da Austrália, aqui a jogar o seu primeiro torneio em três meses.

PUB

O homem da primeira volta não foi nenhum deles, mas não deixou de ter sido um nome sonante: o norte-americano Jimmy Walker, um jogador de Ryder Cup, actual 21.º mundial, fez 65 pancadas, 8 abaixo do par-73, para comandar com duas de vantagem sobre os compatriotas Jim Herman, Ryan Moore e Justin Thomas, um trio que marcou 67 (-6).

Jimmy Walker, que faz 38 anos a 16 de Janeiro, fez alguns ajustamentos na pré-época, um deles foi cortar o driver para 42 polegadas, e parece já estar a tirar partido dessa mudança, pois acertou 11 dos 15 fairways, ou seja, 73,3 por cento. No seu cartão de jogo, limpinho, fez 6 birdies e 1 eagle.

PUB

Mais dois americanos partilham o quinto posto, com 68: Daniel Berger e Jason Dufner.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um degrau abaixo destes, no sétimo posto, com 69, surgem dois dos seis membros do top-10 mundial, Dustin Johnson (n.º 3), campeão do torneio em 2013; e o japonês Hideki Matsuyama (n.º 7).

Jason Day e Patrik Reed (n.º 8), este o campeão em 2015, estão entre os 12.ºs com 70; E Jordan Spieth (n.º 5 e detentor do título) e Bubba Watson (n.º 10) encontram-se nos 22.ºs, com 72.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB