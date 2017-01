A nunca datada série Seinfeld está toda na Amazon Prime

Ah, a passagem do tempo, que transforma aquilo que representou antes o Zeitgeist, a personificação intemporal (assim se julga) de uma época, em algo datado, apreciável apenas por nostalgia, risível nos piores casos. Claro que não é sempre assim, claro que as modas vão e vêm e até as calças à boca de sino viveram novo e efémero protagonismo em meados dos anos 1990. Genericamente, porém, assim acontece, fruto da mudança de gostos, da evolução tecnológica, das transformações sociais. Mas, naturalmente, há sempre excepções. No que a séries televisivas diz respeito, Seinfeld será sempre uma excepção. Algo que poderá ser confirmado, com muito prazer, episódio a episódio, agora que a Amazon Prime disponibilizou os 180 episódios das suas nove temporadas em streaming (legendagem em português incluída).

PUB

Poderemos então reencontrar os protagonistas Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander e Michael Richards, ou seja, Seinfeld, Elaine, George e Kramer (e o inesquecível carteiro Newman ou o sempre memorável casal Frank e Estelle Costanza, pais de George), ocupados a criar os melhores 23 minutos sobre nada (foi essa a célebre premissa da série) que já vimos em televisão.

Estreada em 1989 na cadeia televisiva americana NBC, Seinfeld manter-se-ia no ar até 1998. Criada por Jerry Seinfeld e Larry David, que se lançaria depois como protagonista de outra série celebradíssima, Curb your enthusiasm (Calma, Larry!, em Portugal), a série mostrou-se magistral na forma como, a partir de pequenos episódios do quotidiano (“Onde raio estacionámos o carro no parque do centro comercial?”, um exemplo entre centenas), se desenrolavam verdadeiros dramas iluminadores das nossas muito cómicas misérias humanas. O guarda-roupa pode estar datado – falamos, afinal dos anos 1990 –, mas, quanto ao resto, Seinfeld continua a ser totalmente do nosso tempo.

PUB

PUB