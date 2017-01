Vodafone permite pagar aplicações para Android na factura do telemóvel

A partir desta quinta-feira, os clientes da Vodafone podem comprar aplicações para Android na loja do Google e fazer o pagamento através da factura ou do saldo do telemóvel.

Os utilizadores têm assim a possibilidade de dispensar o cartão de crédito ou de débito que é habitualmente necessário para fazer compras na loja Google Play. Em Portugal, o Google aceita ainda pagamentos via PayPal e através de cartões-presente.

O método de pagar através do operador, que agora chega ao mercado português, estava já disponível em vários países, incluindo na maioria dos estados europeus.

A Vodafone decidiu também criar uma promoção para utilizadores de Android e vai devolver em Fevereiro 10% do valor das compras de aplicações feitas até ao final do mês.

O Google Play não é a única loja de aplicações para Android, mas vem pré-instalado na grande maioria dos aparelhos com este sistema operativo que, por sua vez, domina o mercado dos telemóveis a nível mundial, com mais de 80% das vendas actuais.

