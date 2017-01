Os Verdes tentam unanimidade para condenar decisão espanhola para Almaraz

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) anunciou que vai tentar a aprovação, sexta-feira no Parlamento, de um voto de condenação por unanimidade da atitude do Governo espanhol quanto à central nuclear de Almaraz.

PUB

"O Governo espanhol decidiu construir um armazém de resíduos nucleares, ignorando completamente Governo e população portugueses. A central está em funcionamento a escassos 100 quilómetros da fronteira e o sistema de arrefecimento é feito através de águas do rio Tejo. São evidentes os impactos transfronteiriços de um projecto daquela natureza", disse Heloísa Apolónia.

Em declaração política na Assembleia da República, a deputada ecologista condenou o facto de não terem sido "observadas as normas relativas aos projectos transfronteiriços", referindo ter entregado às diversas bancadas um texto inicial sobre o assunto para possíveis contribuições.

PUB

"O Governo [português] não foi tido nem achado nesta matéria, numa atitude profundamente indecente do Governo espanhol para com Portugal", lamentou, recordando que a central nuclear em causa "entrou em funcionamento em 1981, o seu segundo reactor em 1983, depois de construída nos anos 1970", sendo "a mais antiga de Espanha" e com prazo expirado desde 2010.

Segundo Heloísa Apolónia, Espanha "tem prolongado o seu período de funcionamento até 2020 e pode vir a ser alargado – diz-se – por mais 20 anos" e o recente anúncio de construção de um novo armazém de resíduos no local denuncia a intenção de estender a laboração daquela unidade. "É importante uma voz em uníssono, um texto conjunto de condenação, unânime, desta decisão do Governo espanhol, em defesa dos direitos dos portugueses ao ambiente", defendeu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O deputado do CDS-PP Álvaro Castelo Branco e a parlamentar comunista Paula Santos assumiram claramente o voto favorável, desde logo, à proposta ecologista. O tribuno do BE Pedro Soares concordou tratar-se de "um assunto da maior importância, que se prende com a segurança do país, populações e territórios".

"É uma preocupação transversal, mas não posso concordar observações de indiferença do Governo e, em particular, do ministro do Ambiente relativamente ao problema", referiu a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, perante algumas críticas de Heloísa Apolónia à falta de acção anterior do governante José Matos Fernandes.

A deputada social-democrata Berta Cabral disse que o assunto é "uma séria ameaça e preocupação grande" e questionou Os Verdes sobre o facto de já existir uma resolução no sentido de Portugal exigir o encerramento da central nuclear de Almaraz e ainda não ter sido cumpria pelo Governo socialista que o PEV apoia.

PUB