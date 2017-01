Gripe e frio: mortes acima do esperado pela segunda semana consecutiva

É um fenómeno que já era expectável: a mortalidade por todas as causas disparou e está acima do que seria de esperar para esta altura do ano há já duas semanas consecutivas, apesar de a intensidade da epidemia de gripe ainda ser moderada. O boletim de vigilância epidemiológica divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (Insa) mostra que na semana da passagem de ano (26 de Dezembro a 1 de Janeiro) se verificou um número anormalmente elevado de óbitos por todas as causas.

Na semana anterior, a do Natal, já tinha acontecido um excesso de mortalidade por todas as causas, um problema que os especialistas atribuem não apenas à epidemia de gripe. mas também ao frio que se tem feito sentir.

Aliás, a taxa de incidência de gripe até baixou na semana da passagem de ano face à do Natal (foi de 63,8 casos por 100 mil habitantes contra 113,3 na semana anterior), mas os especialistas destacam que o valor médio da temperatura mínima do ar foi de 2,2 º C, “valor muito inferior ao normal pela segunda semana consecutiva”.

A subdirectora-geral da Saúde, Graça Freitas, já tinha explicado ao PÚBLICO na semana passada que era "previsível que isto acontecesse". A médica disse mesmo que a epidemia de gripe está a ter padrões semelhantes aos observados no Inverno de 2014/2015, quando se verificou uma crescimento súbito da mortalidade em geral.

O tipo de vírus da gripe que predomina este ano é de novo o A (H3N2), que afecta sobretudo idosos com doenças crónicas e que por isso mesmo tem um grande impacto na mortalidade. Este tipo de vírus propaga-se com muita facilidade e origina habitualmente epidemias de grande intensidade, disse Graça Freitas.

