Governo vai concluir até Março legislação sobre bombeiros profissionais

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais recebeu nesta quinta-feira a garantia do Governo de que vai estar concluída até ao final do primeiro trimestre deste ano a legislação relacionada com o sector. "O secretário de Estado manteve a promessa de que até 31 de Março a legislação para os bombeiros sapadores e municipais estaria concluída no sentido de ser aprovada", disse à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto.

Representantes da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais estiveram reunidos com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

Segundo o presidente da associação, esta nova legislação vai dar aos bombeiros profissionais "tudo aquilo que não têm", sendo propostas que estava a ser discutidas com anteriores governos há muitos anos e que nunca se concretizaram.

O estatuto profissional, a regulamentação da carreira, o horário de trabalho, ingresso, fardamento, formação profissional e regime de aposentação são algumas das questões incluídas na nova legislação que o Governo quer aprovar.

Fernando Curto adiantou que uma das novas medidas vai permitir às câmaras municipais desbloquear as carreiras e admitir novos bombeiros sapadores e municipais, sendo urgente o ingresso de novos elementos, uma vez que a média de idades é actualmente os 40 anos, além de terem saído muitos profissionais para a aposentação.

Fernando Curto disse ainda que a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais saiu da reunião satisfeita.

