O que é o LabX?

O LabX é o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, destinado à concepção e teste de novas soluções que melhorem os serviços públicos e o dia-a-dia dos cidadãos e das empresas. Trabalhará em colaboração com os utentes dos serviços, com funcionários e dirigentes da administração pública e com a comunidade científica e empresarial.

Para que vai servir?

Neste Laboratório será possível experimentar para melhorar. Qualquer serviço público terá a oportunidade para colocar sob análise um problema e uma potencial solução inovadora, se tiver dúvidas sobre a sua viabilidade ou ela for demasiado complexa para ser implementada antes de ser testada.

Como vai funcionar?

O LabX funcionará seguindo uma metodologia composta por três fases:

Investigar para entender as necessidades dos utentes e as dificuldades e limitações dos serviços.

Conceber para desenvolver novas soluções que melhorem a relação com o serviço ou aumentem a sua eficiência.

Experimentar para validar as novas soluções com utentes e os funcionários.

Quais os projectos que vai desenvolver de imediato?

O Balcão Único do Emprego, que tem como objectivo agregar num único espaço as principais interacções dos desempregados e entidades empregadoras com os serviços públicos, no âmbito da procura de emprego. Está em fase de desenvolvimento.

O Balcão do Óbito vai juntar vários ministérios e entidades privadas como a banca, seguros, empresas de energia, água e telecomunicações, para reunir num único ponto de atendimento todo o conjunto de serviços públicos e privados a que é necessário recorrer após o falecimento de um familiar. Está em fase de investigação.

O Roteiro da Despesa pretende apresentar de forma simples e clara as tarefas necessárias para uma entidade pública conseguir efectuar uma compra de bens ou serviços e proceder ao seu pagamento. Este projecto será iniciado brevemente.

Quem vai dirigir o LabX?

A equipa será coordenada pelo gabinete da ministra da Presidência e Modernização Administrativa, sendo o suporte administrativo e financeiro assegurado pela Agência para a Modernização Administrativa.

Qual o investimento inicial no LabX?

Os dois anos iniciais representam um investimento de 760 mil euros, sendo 55% desse valor financiado por fundos SAMA. A contrapartida nacional totaliza 342 mil euros para os dois primeiros anos. Em 2017 serão investidos 433 mil euros e em 2018, 327 mil euros. O principal investimento é em recursos humanos e na capacitação de equipas da Administração Pública em metodologias e ferramentas potenciadoras de inovação e experimentação. No final deste período esta iniciativa será avaliada.

