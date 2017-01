Nevoeiro impede Juncker de viajar para Lisboa

Jean-Claude Juncker não marcará presença nos encontros marcados com Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, esta quinta-feira, em Lisboa. As condições meteorológicas da capital portuguesa obrigaram ao cancelamento e desvio de voos, impedindo que Juncker viajasse para Portugal.

O voo do presidente da Comissão Europeia foi um dos cancelados esta manhã devido ao intenso nevoeiro sentido em Lisboa que afectou as ligações entre a capital e Madrid.

Em Lisboa, Juncker tinha encontros marcados com Marcelo Rebelo de Sousa, às 11h30 no Palácio de Belém, um almoço com António Costa, às 13h no Palácio de São Bento, e depois às 15h faria a sua intervenção no Seminário Diplomático, no auditório do Museu do Oriente. Nenhum dos encontros terá lugar.

No Seminário Diplomático, iniciativa anual do Ministério dos Negócios Estrangeiros, discute-se o cenário que a diplomacia portuguesa deve esperar de 2017.

