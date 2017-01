Militar português retirado da Colômbia por ter dançado com guerrilheira

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMFGA) determinou nesta quinta-feira o regresso a Portugal do militar alegadamente criticado pela ONU por ter dançado com uma guerrilheira das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas (FARC), disse fonte do seu gabinete.

A mesma fonte diz que a decisão de terminar a comissão de serviço do militar e o seu regresso a Portugal se deve aos “recentes acontecimentos ocorridos na Colômbia, no âmbito da missão das Nações Unidas naquele território (UNMC), que afectaram as condições para a continuidade da missão de um militar português ali destacado”.

O Diário de Notícias avança, na sua edição desta quinta-feira, que o militar português foi criticado pelas Nações Unidas por ter dançado com uma guerrilheira das FARC na noite de fim de ano.

Segundo o jornal, o caso envolveu dois militares da missão internacional (o outro seria do Paraguai) e o baile foi filmado e gravado pela agência de notícias espanhola EFE, tendo as imagens sido difundidas na Colômbia e gerado indignação no país.

O chefe da missão em Bogotá emitiu um comunicado de condenação, no qual refere que o comportamento dos militares "não reflecte os valores de profissionalismo e de imparcialidade da missão das Nações Unidas" e acrescenta que a missão da ONU na Colômbia iria "tomar as medidas adequadas".

Seis militares portugueses integram desde 16 de Novembro a missão de observadores das Nações Unidas destinada a monitorizar o acordo de cessar-fogo e o fim das hostilidades naquele país.

De acordo com um comunicado do Governo, emitido a 16 de Novembro, os seis militares – um do Exército, três da Força Aérea, e dois da Marinha –, "com uma missão inicial de um ano, terão como tarefas principais a verificação e monitorização do acordo de cessar-fogo e o fim das hostilidades na Colômbia, que se estenderam por mais de cinco décadas".

A missão das Nações Unidas na Colômbia será composta por cerca de 450 observadores internacionais não-armados e será composta por quatro elementos: observação, coordenação e apoio, apoio no terreno e segurança.

Esta missão, estabelecida em 2016 após solicitação do Governo da Colômbia, servirá como componente internacional e coordenadora do mecanismo tripartido - Governo da Colômbia, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e ONU - de monitorização e verificação do acordo de cessar-fogo.

