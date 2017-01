Os descalçados

PUB

Para nós, o cidadão comum com pouca ilustração dessas coisas das economias, finanças e actividades bancárias, surge uma dúvida: se o Estado garante os depósitos, até um certo limite, dos clientes dos bancos, se em caso de falência ou insolvência, novamente o Estado vai intervir em recapitalização, por que será que o Estado não coloca nessas administrações, fiscais permanentes por onde passem todas as decisões das administrações que serão comunicadas ao Banco de Portugal e ao Governo?

Até poderá aceitar-se que existam instituições bancárias sem essas protecções estatais, mas então os clientes sabem os riscos que correm e que não poderão ser revertidos para o Estado. É que esta "mama" dos "donos de tudo isto na banca" estarem impunemente sempre com calços do Estado, isto é dos nossos impostos, tem que acabar e deixá-los descalços ou descalcificados e ser a Justiça a ir buscar o "cálcio" que tão levianamente desperdiçaram.

PUB

Duarte Dias da Silva, Lisboa

Geringonça 2

Ninguém sabe muito bem, ou consegue imaginar com precisão, a fase seguinte da coligação ( se é possível assim a designar) que nos tem governado, com manifestos benefícios generalizados, principalmente para os mais desfavorecidos.Mais tarde ou mais cedo as questões relacionadas com a Europa vão ter de ser equacionadas, sobretudo no que diz respeito à necessidade de uma reestruturação da dívida em termos de montante, juros e prazos, aliás como já foi mencionado pelo próprio FMI.

É impossível governar apenas no "curto prazo" esquecendo as medidas estruturantes que se vão inevitavelmente impor se Portugal quiser sair da subserviência que tem impedido que seja gizado um plano de desenvolvimento sustentado no que diz respeito, nomeadamente, à necessidade de recriação de uma Indústria, agricultura e retoma do nível de pescas que foram paulatinamente sendo destruídas ao longo dos anos e que terão de ser implementadas sem constrangimentos como os que nos foram sendo impostos pelas regras europeias.

Um governo voltado para estes desígnios, que só seria vantajoso se mantivesse as alianças actuais, seria no entanto muito dificultado pelo facto de exigir um espectro muito mais amplo de convergências do PS quer com o PC, quer com o BE que seriam obrigados igualmente a uma estrita definição e destrinça entre o essencial e o acidental na construção de uma política conjunta para a próxima legislatura.

Ana Maria Mota, Porto

Parem com o “economês”!

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Alguém me explica por que razão os jornais dizem que o BCE compra dívida aos países em vez de dizerem que lhes empresta dinheiro? Posso aceitar que os economistas usem uma linguagem própria quando falam uns com os outros mas os jornalistas têm obrigação de nos falar de modo que os entendamos.

João de Braga Filho, Braga

PUB