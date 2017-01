Uma chave para o Altíssimo

Guanambi é uma pequena gota de água no imenso oceano que é o Brasil: 86.320 habitantes em mais de 206 milhões. Isso não impediu que esta pequena cidade do Estado da Bahia se tornasse notícia de alcance nacional logo no início do novo ano. Porquê? Porque o novo prefeito fez publicar no Diário Oficial, como primeiro acto do seu exercício, este texto insólito:

Decreto n.º 1 de 2 Janeiro de 2017

"Entrega da Chave da Cidade ao Senhor Jesus Cristo".

O prefeito do município de Guanambi, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA

Eu, Jairo Silveira Magalhães, prefeito de Guanambi, designado por Deus, eleito pelo voto popular para gestão de 2017/2020, decreto a entrega da chave deste município de Guanambi a Deus.

Declaro que esta cidade pertence a Deus e que todos os setores da prefeitura municipal estarão sobre [sic] a cobertura do Altíssimo.

Declaro ainda, que todos os principados, potestades, governadores deste mundo tenebroso, e as forças espirituais do mal, nesta cidade, estarão sujeitas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré.

Cancelo em o nome de Jesus, todos os pactos realizados com qualquer outro deus [neste ‘deus’ o tamanho da letra diminuía] ou entidades espirituais.

E a minha palavra é irrevogável!

A imprensa brasileira espantou-se e quis saber as razões de tal iniciativa. Jairo, porém, não falou. Remeteu para uma nota de esclarecimento da Prefeitura, difundida no dia seguinte. E esta, assinada pela Assessoria de Comunicação, lá veio garantir que o prefeito "não teve a intenção de ferir a laicidade" e que, sendo pessoa que "professa a sua fé de forma madura, responsável", "reafirma a sua total harmonia e respeito para com todos que professam, ou não, os mais variados credos, que terão indiscriminadamente total atenção e apoio nos projetos sociais direcionados para o bem de nossa cidade." Isto pode sossegar quem viva em Guanambi, seja budista ou hindu, mas não responde às dúvidas levantadas por um decreto que parece feito sob (ou “sobre”, para usar os termos de Jairo) os efeitos de um babilónico “porre” de champanhe. Designado por Deus? Principados? Potestades? Forças do mal? Mundo tenebroso? Decisão irrevogável? Cancelar todos os pactos com qualquer outro deus? Que pactos? Quem os fez ou decretou? Jairo deve ter ficado satisfeitíssimo com a sua ditirâmbica escrita, mas o mais inquietante é sabermos que ele não está só. E que o Brasil de hoje resvala cada vez mais para um território onde fé e crença estão a ser substituídas pelos obscurantismos mais sinistros.

No dia 25 de Dezembro, dia em que nasceu o menino que viria a receber simbolicamente a chave de Guanambi neste ano de 2017, uma sondagem do Instituto Datafolha concluía que nove em cada dez brasileiros atribuem o seu sucesso financeiro a Deus. Até 23% dos ateus responderam isso mesmo. Que admiração pode, então, causar o decreto de Jairo? Certo é que os evangélicos, com cada vez mais peso na massa religiosa do Brasil (já têm 78 parlamentares no Senado), responderam quase todos (97%) “sim” àquela pergunta, enquanto os católicos (em queda no Brasil, com 50% de seguidores contra os 74% de há 25 anos) se ficaram por 90%.

Esta crença no Altíssimo ajudará a "divinizar" culpas, desresponsabilizando os humanos. Sorte nos negócios? Foi Deus, como diz o célebre (e, já agora, belo) fado. Azar na vida? Deus. Casamento? Deus? Morte? Deus. A criatura humana, essa inútil abandonada aos desejos divinos, pode lavar as mãos de tudo. Pois Deus é grande, tem as costas largas e há-de arcar com as culpas. Jairo que o diga, que lhe deu a chave.

