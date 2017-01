Ex-primeiro-ministro do Kosovo foi detido em França

Ramush Haradinaj, ex-primeiro-ministro do Kosovo, foi detido, na quarta-feira, em França. A detenção deveu-se às acusações feitas pela justiça sérvia por suspeitas de crimes de guerra contra civis entre 1998 e 1999. O ex-chefe do Governo terá de se apresentar esta quinta-feira perante o Tribunal de Basileia, informam as autoridades francesas.

PUB

A detenção aconteceu no aeroporto de Basel-Mulhouse-Freiburg após o avião em que viajava, oriundo da capital do Kosovo, ter aterrado, avançam as autoridades francesas.

O Governo do Kosovo já exigiu a liberdade do seu ex-primeiro-ministro, referindo que enviou uma carta ao Ministério da Justiça francês para “exigir a libertação imediata do senhor Haradinaj”, pode ler-se num comunicado citado pelo El País.

PUB

Haradinaj é um ex-chefe da guerrilha kosovar UCK que combateu pela independência da antiga província da Sérvia – o Kosovo proclamou a sua independência em 2008 –, e os crimes de guerra de que é acusado terão sido levados a cabo durante esse mesmo conflito que opôs a UCK às forças sérvias.

Foi em 2004, e por um período breve, que Haradinaj foi chefe do Governo, tendo-se demitido para responder perante o Tribunal Penal para a Ex-Jugoslávia, em Haia, por acusações de crimes de guerra. Foi absolvido em 2012.

PUB