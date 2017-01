Carro explode junto a tribunal na Turquia. Pelo menos dois mortos

Um carro explodiu junto a um tribunal em Izmir, na Turquia, causado a morte a pelo menos duas pessoas, confirmou Erol Ayyildiz, o governador local.

As vítimas mortais serão um polícia e um funcionário do tribunal – e cinco feridos, alguns em estado grave. Os suspeitos estavam armados com kalashnikovs e granadas, informou ainda o governador.

A polícia turca já abateu dois suspeitos e as buscas pelo terceiro estão ainda a decorrer.

Na noite de Ano Novo a discoteca turca Reina, na cidade de Istambul, também foi alvo de um ataque já reivindicado pelo Daesh que vitimou 39 pessoas. O Parlamento turco iria decidir, esta semana, o prolongamento do estado de emergência por mais três meses, disse o primeiro-ministro, Binali Yildirim.

