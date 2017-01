A experiência sueca: seis horas de trabalho por dia é demasiado caro

Há décadas que é estudada a redução o horário laboral para seis horas na Suécia, mantendo-se os salários com os mesmos valores. A vontade é tanta que na cidade de Gotemburgo se realizou uma experiência de dois anos para confirmar a eficácia da medida. Mas as coisas parecem não estar a correr bem. Pelo menos em termos financeiros.

Num lar de idosos daquela cidade sueca, o horário de trabalho dos 68 enfermeiros foi reduzido de oito para seis horas, mantendo-se os respectivos salários. A resposta imediata foi positiva: mais tempo para a família, menos baixas por doença, produtividade e qualidade de assistência dos pacientes a aumentar.

Mesmo com estes aspectos positivos, a medida parece ter os dias contados e a cidade não quer apostar na redução de horário em termos permanentes e gerais. É que para o fazer necessitaria de aumentar muito o seu orçamento e pedir, eventualmente, ajuda ao Governo nacional, explica a Bloomberg.

O lar de idosos que serviu de laboratório para a experiência foi obrigado a contratar 17 novos funcionários, para compensar as horas a menos que os restantes enfermeiros trabalhavam por dia. E isto levou a um gasto extra a rondar as 12 milhões de coroas suecas (cerca de 1,2 milhões de euros).

Daniel Bernmar, político local do Vänsterpartist (Partido da Esquerda, em português) e responsável pelos cuidados dos idosos na cidade, explica que a redução do horário laboral “está associada a custos mais altos, absolutamente”. “É demasiado caro generalizar a redução do horário laboral num espaço de tempo razoável”, conclui.

Esta medida tem sido largamente estudada e experimentada na Suécia em várias empresas do país e, com sucesso, numa fábrica da Toyota também em Gotemburgo. Este facto fez com que o exemplo sueco seja repetidamente referido pelas forças políticas que defendem este tipo de redução de horas de trabalho um pouco por toda a Europa.

