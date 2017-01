Viana cria incentivos para atrair investimento tecnológico e criativo

A Câmara de Viana do Castelo aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, um conjunto de incentivos à captação de investimento tecnológico e criativo, que passa por "reduções e isenções" a atribuir a empresas daqueles sectores de actividade.

A "Vianatech", esta quinta-feira aprovada em reunião ordinária do executivo da capital do Alto Minho, está integrada no Regime de Incentivos à captação de investimento para 2017 e "visa promover e reforçar o potencial económico do concelho, a transformação de ideias e talentos em oportunidades de negócio e iniciativas empresariais".

A "promoção de 'start-ups criativas, de 'spin-offs' e de negócios criativos dinâmicos, a incubação de empresas de base industrial e tecnológica, a integração de licenciados e profissionais qualificados no mercado laboral e atracção e fixação empresas inovadoras e recursos humanos qualificados", são outros dos objectivos daquela medida.

A medida, proposta pela maioria socialista na autarquia liderada por José Maria Costa, prevê "instrumentos de apoio como espaços equipados a custos controlados, isenções de taxas e redução de impostos, disponibilização de apoio técnico e na elaboração de programas de qualificação e valorização de recursos humanos ou a partilha de informações sobre instrumentos de apoio à criação, reestruturação e reconversão de empresas, entre outros".

Para aceder aos incentivos os promotores terão que "formalizar um contrato de investimento, sendo que os beneficiários se comprometem a criar e manter a iniciativa empresarial no concelho".

Esta medida, incluída no Regime de Incentivos para 2017, "prevê também reduções e isenções de taxas para investidores de empreendimentos turísticos e acolhimento empresarial, actividades económicas relacionadas com as fileiras da agricultura e floresta de base regional, regeneração urbana e modernização de espaços comerciais e espaços de restauração e bebidas".

Aquele regime atribui "uma isenção de 100 por cento das taxas para os investimentos locais a instalar ou a relocalizar dentro do concelho".

