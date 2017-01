Monção cria rede de associações para apoiar e proteger idosos

Proteger os idosos em situação de risco é o objectivo da rede municipal esta quinta-feira constituída em Monção, um dos concelhos mais envelhecidos do distrito de Viana do Castelo, com 28,2% da população com mais de 65 anos.

"Esta Rede Municipal de Protecção ao Idoso é de uma importância enorme, sabendo nós que o concelho tem uma taxa de população idosa superior média nacional. Em Monção 28,2% da população tem mais de 65 anos quando a média nacional é de 19,1%. Estamos preocupados em proteger esses idosos e nada melhor do que trabalhar em rede", afirmou à Lusa o presidente da Câmara, Augusto Domingues.

O autarca socialista, que falava a propósito da assinatura do protocolo de cooperação que formalizou esta quinta-feira aquela rede municipal, adiantou "a protecção dos idosos do concelho é uma luta há muito travada no município".

A Rede Municipal Integrada de Protecção ao Idoso (RMIPI) vai "intervir nas situações de risco em que se coloque em causa a concretização dos direitos da população idosa, bem como a sua integridade física e psíquica".

Proporcionar uma melhoria na qualidade de vida da pessoa idosa, prevenir ou responder a situações susceptíveis de afectar a segurança, saúde ou bem-estar da pessoa idosa, articular a política de apoio a pessoas idosas a nível municipal, são outros dos objectivos daquela rede.

A RMIPI tem ainda por missão "promover os direitos da pessoa idosa, informar, sensibilizar e responsabilizar as famílias e a comunidade sobre os direitos das pessoas idosas, bem como os recursos e apoios existentes, acompanhar e encaminhar situações sinalizadas para os serviços competentes, promover, junto das pessoas idosas, informação, agilizando o processo nos serviços disponíveis".

"Este protocolo só vem formalizar o que já se faz no terreno. A novidade é que juntamos à estratégia municipal as instituições de fora como o Instituto da Segurança Social e a Unidade de Saúde Local do Alto Minho (ULSAM) ", explicou.

O documento assinado tem ainda como parceiros a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monção, o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Domestica, e o Centro Paroquial Social Padre Agostinho Caldas Afonso.

"É reconhecida a necessidade de intervenção imediata, respondendo às sinalizações da população mais envelhecida, sendo fundamental o desenvolvimento de um trabalho em rede, assente na parceria de diferentes entidades, numa união de esforços com vista à racionalização, articulação e optimização de recursos, sobretudo técnicos e logísticos", sustentou Augusto Domingues.

O autarca justificou a criação daquela estrutura com a existência de "situações de dependência decorrentes da idade, de emigração de familiares, de doença prolongada, de incapacidade, de negligência, isolamento ou condições económicas desfavorecidas bem como extorsão associada a exploração financeira".

