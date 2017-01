Novo Banco vai ter três novos administradores

António Ramalho vai reforçar o conselho de administração do Novo Banco com três novos administradores, avança o jornal online Eco. Isabel Ferreira, na liderança do Banco Best, é uma das escolhidas, acrescenta o Eco, embora não tenha confirmação oficial.

Com a saída, nos últimos meses, de três administradores – José João Guilherme, que vai para a CGD; Francisco Vieira da Cruz e Franscico Cary, que também irá para o banco público –, eram já esperadas novas entradas na administração de António Ramalho. Assim, segundo o Eco, uma das escolhas recai sobre Isabel Ferreira, há mais de 15 anos no Banco Best, uma entidade criado no seio do Banco Espírito Santo.

