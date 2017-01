Deutsche Bank paga 95 milhões de dólares por fraude fiscal nos EUA

O alemão Deutsche Bank, que se debate com dificuldades financeiras e tem anunciado vagas de despedimentos, chegou a um acordo com as autoridades dos EUA para pagar uma multa por fraude fiscal, num caso cujos acontecimentos remontam ao início da década passada.

Em 2014, os EUA acusaram o banco de usar empresas como veículos financeiros para evitar pagar parte dos impostos devidos naquele país. O Deusche Bank acabou por admitir a acusação e, por isso, pagará uma multa de 95 milhões de dólares (cerca de 90 milhões de euros), correspondente a metade do que as autoridades originalmente pretendiam.

Esta é apenas mais uma sucessão de más notícias para o Deutsche Bank publicadas nos anos recentes. O valor, no entanto, é muito reduzido face aos 7,2 mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de euros) que terá de desembolsar como penalização pelo envolvimento na crise de 2008. No final do ano passado, o banco e as autoridades americanas chegaram a um acordo que implica uma multa de 3,1 mil milhões de dólares, com o resto do montante a corresponder a uma redução da dívida dos clientes devedores, que será feita ao longo de vários anos.

Já nesta quarta-feira, a agência Bloomberg noticiou que o recém-nomeado responsável pelos crimes financeiros no banco decidiu abandonar o cargo.

