Marco Silva confirmado como treinador do Hull City

O português Marco Silva foi confirmado como treinador do Hull City até ao final da temporada, anunciou esta quinta-feira o último classificado da Liga inglesa de futebol.

Aos 39 anos, Marco Silva estava sem clube depois de ter rescindido com os gregos do Olympiacos. Após a carreira futebolística, Marco Silva assumiu o cargo de director desportivo do Estoril-Praia, tornando-se treinador principal em 2011/12, levando o clube "canarinho" à I Liga e depois à Liga Europa.

Em 2014/15, assumiu o comando técnico do Sporting, ao serviço do qual conquistou a Taça de Portugal e concluiu o campeonato no terceiro lugar. Apesar de ter contrato com os leões até ao fim de Junho de 2018, foi dispensado por Bruno de Carvalho e rumou aos gregos do Olympiacos, em 2015/16, conquistando o sexto título consecutivo do emblema grego.

