Árbitro que vai apitar próximo jogo do FC Porto ameaçado de morte

O árbitro Artur Soares Dias terá sido, esta quinta-feira à tarde, ameaçado “de morte” e insultado por indivíduos que o mesmo identificou como sendo elementos dos Super Dragões, claque afecta ao FC Porto.

PUB

O caso ocorreu por volta das 14h desta quinta-feira, quando Artur Soares Dias se preparava para realizar um treino, na Maia. De acordo com a Rádio Renascença, tudo terá acontecido na presença do próprio presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, José Fontelas Gomes.

O local terá sido invadido por elementos com adereços da claque portista Super Dragões que abordaram Artur Soares Dias e insultaram e ameaçaram o árbitro que foi nomeado para dirigir, no próximo sábado, o jogo Paços de Ferreira-FC Porto.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com fonte ligada ao árbitro, citada pela Renascença, Artur Soares Dias foi avisado de que ele e a sua família corriam “risco de vida” caso o jogo de sábado “não corresse bem”.

Apesar do sucedido, Soares Dias optou, ainda assim, por manter e cumprir o plano de preparação previsto para esta quinta-feira.

Artur Soares Dias, de 37 anos, árbitro da Associação de Futebol do Porto, subiu à primeira categoria em 2004 e tornou-se internacional em 2010. Foi considerado o melhor árbitro da época passada.

PUB