Adrián López, Sérgio Oliveira e Evandro treinam à parte

Os futebolistas Adrián López, Sérgio Oliveira e Evandro treinaram esta quinta-feira à parte do plantel do FC Porto, após decisão técnica que visa reduzir o grupo de trabalho, referem os portistas no seu sítio oficial na Internet.

O FC Porto prosseguiu no Olival, em Vila Nova de Gaia, a preparação do jogo de sábado com o Paços de Ferreira, para a 16.ª jornada da I Liga, já com André Silva a treinar integrado, mas ainda sem Layún, Otávio e Kelvin.

De acordo com a nota publicada no sítio dos “dragões” na Internet, Layún fez tratamento e trabalho de ginásio, Otávio tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado e Kelvin treino condicionado e trabalho de ginásio.

Mais perto da recuperação total está André Silva, que efectuou treino integrado condicionado com o restante plantel portista, que desde quarta-feira deixou de contar com o argelino Brahimi, que vai disputar a Taça das Nações Africanas (CAN).

Chidozie treinou com o plantel do FC Porto B, enquanto, em sentido inverso, Rui Pedro trabalhou com o grupo principal. O plantel portista volta a treinar amanhã, pelas 10h30 horas, no Olival, com uma sessão que irá decorrer à porta fechada.

Pelas 12 horas, Nuno Espírito Santo fará, em conferência de imprensa, a antevisão do jogo com o Paços de Ferreira. O FC Porto, segundo classificado a quatro pontos do líder Benfica, desloca-se pelas 20h30 horas de sábado a Paços de Ferreira (13.º), em jogo a dirigir pelo árbitro Artur Soares Dias, da AF Porto.

